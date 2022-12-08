Звинувачення стосуються банківського шахрайства та відмивання грошей. Також колишнього нардепа звинувачують у відмиванні грошей у зв'язку з купівлею та утриманням нерухомості всупереч санкціям США.

До речі Скандальному Деркачу повідомили про підозру в державній зраді: нардепа оголосили в розшук

Деркача звинуватили у низці фінансових злочинів

В обвинувальному висновку йдеться про те, що починаючи з 2013 року, Деркач зі спільником розробив схему придбання та утримання двох елітних кондомініумів у районі Беверлі-Гіллз. Він приховував свою участь у транзакціях від американських фінансових установ.

Зазначають, що Деркач скористався послугами корпоративного номінального власника, багаторівневою структурою підставних компаній у Каліфорнії, а також численними банківськими та брокерськими рахунками в США.

Через них він переказав номінальному власнику кондомініумів приблизно 3,92 мільйона доларів із закордонних рахунків у Латвії та Швейцарії, що належали компаніям, зареєстрованим на Британських Віргінських островах.

Яке покарання загрожує екснардепу

Згодом ці кошти використали для виплати 3,2 мільйона доларів готівкою на ім'я юридичної особи, створеної номінальним власником. Решту коштів перевели на брокерський рахунок, відкритий на користь Деркача, і використані для оплати витрат кондомініуму, зокрема податків і комунальні послуги.

Паралельно з розслідуванням дій Деркача було розпочато процедуру цивільної конфіскації з метою арешту кондомініумів та залишків коштів на брокерських та банківських рахунках у США, які він контролює.

Зверніть увагу! У разі визнання провини ексдепутату загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком до 30 років.

У США запровадили санкції проти Деркача