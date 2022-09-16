Повідомлення про підозру парламентарю оголосила Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Наразі триває розслідування.
Раніше СБУ та НАБУ затримали керівника охорони нардепа-втікача Деркача
Деркача розшукують
Зважаючи на те, що нардеп переховується від слідства, прийнято рішення про оголошення його розшуку,
– наголосили в САП.
Також Вищий антикорупційний суд дозволив затримати Деркача.
Слідство встановило, що впродовж 2019 – 2022 років Деркач одержав щонайменше 567 тисяч доларів від російських правоохоронних та розвідувальних органів. Ці гроші йому платили за підривну діяльність проти України:
- дискредитацію нашої держави на міжнародній арені;
- погіршення дипломатичних відносин зі США;
- ускладнення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО.
Слідство розшукує Деркача / Фото НАБУ
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Раніше СБУ викрила агентурну мережу, до якої входив Деркач
У червні Служба безпеки України повідомила про викриття агентурної мережі головного управління генштабу росії. За даними слідства, Деркач контролював створення приватних охоронних підприємств у різних містах України. У майбутньому цих силовиків мали використати для здійснення мрії владіміра путіна про захоплення Києва.
На реалізацію злочинних планів держава-агресорка виділяла по 3 – 4 мільйони доларів раз на кілька місяців. Значну частину цих грошей забирав Деркач.
Агентуру СБУ остаточно нейтралізувала на початку повномасштабної війни.
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