Повідомлення про підозру парламентарю оголосила Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Наразі триває розслідування.

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Деркача розшукують

Зважаючи на те, що нардеп переховується від слідства, прийнято рішення про оголошення його розшуку,

– наголосили в САП.

Також Вищий антикорупційний суд дозволив затримати Деркача.

Слідство встановило, що впродовж 2019 – 2022 років Деркач одержав щонайменше 567 тисяч доларів від російських правоохоронних та розвідувальних органів. Ці гроші йому платили за підривну діяльність проти України:

дискредитацію нашої держави на міжнародній арені;

погіршення дипломатичних відносин зі США;

ускладнення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО.



Слідство розшукує Деркача / Фото НАБУ

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Раніше СБУ викрила агентурну мережу, до якої входив Деркач

У червні Служба безпеки України повідомила про викриття агентурної мережі головного управління генштабу росії. За даними слідства, Деркач контролював створення приватних охоронних підприємств у різних містах України. У майбутньому цих силовиків мали використати для здійснення мрії владіміра путіна про захоплення Києва.

На реалізацію злочинних планів держава-агресорка виділяла по 3 – 4 мільйони доларів раз на кілька місяців. Значну частину цих грошей забирав Деркач.

Агентуру СБУ остаточно нейтралізувала на початку повномасштабної війни.

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