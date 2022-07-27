Чоловіка підозрюють у незаконному зберіганні боєприпасів. В нього виявили декілька ручних осколкових гранат, а також патрони до вогнепальної зброї.

Зауважте Мали доступ до найбільших таємниць, – у СБУ пояснили, на кого Кремль "робив ставки" в Україні

Знайшли докази зв'язків з росією

СБУ встановила, що фігурант був наближеним до чинного депутата-втікача, якого підозрюють у роботі на російські спецслужби. Зокрема, він курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, які мали використати для швидкого захоплення України. Мовиться про Андрія Деркача. Керівником його охорони, за інформацією джерел "Бабеля" був колишній співробітник СБУ Олександр Штокало.

У керівника охорони Деркача правоохоронці виявили речі, які свідчать про тривалу підривну діяльність проти України, його сталі зв’язки з представниками держави-агресора та колаборантами. Наприклад, книжки проросійського змісту.



Книжки, які знайшли в охоронця Деркача / Фото НАБУ



У керівника охорони знайшли зброю / Фото НАБУ

У НАБУ додали, що в охоронця знайшли готівку: 200 тисяч гривень, 49 тисяч євро, 11,5 тисячі доларів.



Вилучили також готівку / Фото НАБУ

Охоронцю готують підозру

Затриманому готуються повідомити про підозру щодо незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибухівками.

Далі вирішуватимуть питання щодо обрання запобіжного заходу.

Зверніть увагу! СБУ також викрила в Україні велику агентурну мережу, яку курувало ГРУ Росії. Її учасником був народний депутат Андрій Деркач. Зрадники мали допомогти москві захопити українську територію.

Дивіться більше – СБУ викрила агентурну мережу ГРУ Росії, до якої входив нардеп Деркач: відео