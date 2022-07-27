Чоловіка підозрюють у незаконному зберіганні боєприпасів. В нього виявили декілька ручних осколкових гранат, а також патрони до вогнепальної зброї.
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Знайшли докази зв'язків з росією
СБУ встановила, що фігурант був наближеним до чинного депутата-втікача, якого підозрюють у роботі на російські спецслужби. Зокрема, він курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, які мали використати для швидкого захоплення України. Мовиться про Андрія Деркача. Керівником його охорони, за інформацією джерел "Бабеля" був колишній співробітник СБУ Олександр Штокало.
У керівника охорони Деркача правоохоронці виявили речі, які свідчать про тривалу підривну діяльність проти України, його сталі зв’язки з представниками держави-агресора та колаборантами. Наприклад, книжки проросійського змісту.
Книжки, які знайшли в охоронця Деркача / Фото НАБУ
У керівника охорони знайшли зброю / Фото НАБУ
У НАБУ додали, що в охоронця знайшли готівку: 200 тисяч гривень, 49 тисяч євро, 11,5 тисячі доларів.
Вилучили також готівку / Фото НАБУ
Охоронцю готують підозру
Затриманому готуються повідомити про підозру щодо незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибухівками.
Далі вирішуватимуть питання щодо обрання запобіжного заходу.
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