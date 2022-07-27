Мужчину подозревают в незаконном хранении боеприпасов. У него обнаружили несколько ручных осколочных гранат, а также патроны к огнестрельному оружию.

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Нашли доказательства связей с россией

СБУ установила, что фигурант был приближен к действующему депутату-беглецу, которого подозревают в работе на российские спецслужбы. В частности, он курировал создание ряда частных охранных предприятий в различных областях, которые должны были использовать для быстрого захвата Украины. Речь идет об Андрее Деркаче. Руководителем его охраны, по информации источников "Бабеля", был бывший сотрудник СБУ Александр Штокало.

У руководителя охраны Деркача правоохранители обнаружили вещи, свидетельствующие о длительной взрывной деятельности против Украины, его постоянной связи с представителями государства-агрессора и коллаборантами. К примеру, книги пророссийского содержания.



Книги, которые нашли у охранника Деркача / Фото НАБУ



У руководителя охраны нашли оружие / Фото НАБУ

В НАБУ добавили, что у охранника нашли наличные деньги: 200 тысяч гривен, 49 тысяч евро, 11,5 тысячи долларов.



Изъяли также наличные деньги / Фото НАБУ

Охраннику готовят подозрение

Задержанному готовятся сообщить о подозрении о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатками.

Далее будут решать вопрос об избрании меры пресечения.

Обратите внимание! СБУ также разоблачила в Украине крупную агентурную сеть, курированную гру россии. Ее участником был народный депутат Андрей Деркач. Предатели должны были помочь москве захватить украинскую территорию.

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