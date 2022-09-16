Сообщение о подозрении парламентарию объявила Специализированная антикоррупционная прокуратура. Сейчас идет расследование.

Ранее СБУ и НАБУ задержали руководителя охраны беглого нардепа Деркача

Деркача разыскивают

Ввиду того, что нардеп скрывается от следствия, принято решение об объявлении его розыска,

– подчеркнули в САП.

Также Высший антикоррупционный суд разрешил задержать Деркача.

Следствие установило, что в течение 2019 – 2022 годов Деркач получил не менее 567 тысяч долларов от российских правоохранительных и разведывательных органов. Эти деньги ему платили за подрывную деятельность против Украины:

дискредитацию нашего государства на международной арене;

ухудшение дипломатических отношений с США;

усложнение интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО.



Следствие разыскивает Деркача / Фото НАБУ

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Ранее СБУ разоблачила агентурную сеть, в которую входил Деркач

В июне Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении агентурной сети главного управления генштаба россии. По данным следствия, Деркач контролировал создание частных охранных предприятий в разных городах Украины. В будущем этих силовиков должны были использовать для осуществления мечты владимира путина о захвате Киева.

На реализацию преступных планов государство-агрессор выделяло по 3 – 4 миллиона долларов раз в несколько месяцев. Значительную часть этих денег забирал Деркач.

Агентуру СБУ окончательно нейтрализовала в начале полномасштабной войны.

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