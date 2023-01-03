Скорее всего, это определенные личные вопросы. Об этом 24 канала сказал политолог Петр Олещук.

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Зачем Кремлю Медведчук

В статье говорится, что на обмене Медведчука настоял лично Владимир Путин. Возможно, это объясняется кумовством политиков.

Я не думаю, что Путин способен испытывать какие-то обычные человеческие эмоции. Он производит впечатление того, кто лишен соответствующих ощущений нормального человека,

– акцентирует политолог.

С другой стороны, отказ спасать Медведчука мог быть неправильно воспринят путинским окружением. Следовательно, диктатор продемонстрировал, что контролирует ситуацию и "своих не бросает".

"Эту особенность многие биографы Путин отмечали и раньше. Он не то чтобы испытывает к ним какие-то эмоции. Я думаю, что для него это принципиальный вопрос в контексте демонстрации собственной силы и дееспособности. Он показывает всем: "Смотрите, я своих никогда не сдаю. Я их буду всегда вытаскивать. Держитесь за меня, и тогда вы не пропадете", – объясняет Олещук.

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Политолог отмечает: Медведчук – отыгранная карта, и это абсолютно очевидный факт. Следовательно, вряд ли его могут серьезно к чему-то готовить.

Он и дальше будет находиться в России и тратить свое достаточно серьезное состояние. И на этом все,

– убежден Петр Олещук.

Следует заметить, добавляет он, что публикация появилась именно в турецком СМИ. Основной лейтмотив – спецслужбы Турции сработали на отлично, и страна выступила прекрасным посредником.

"Это может быть определенный политический пиар в контексте позиций Реджепа Эрдогана внутри Турции. Я всю эту историю рассматриваю как демонстрацию дипломатического веса, дипломатического авторитета и дипломатических позиций турецкого лидера в мире", – резюмировал политолог Петр Олещук.

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