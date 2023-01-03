Скорее всего, это определенные личные вопросы. Об этом 24 канала сказал политолог Петр Олещук.
К теме "Украинцы считают себя россиянами": какую утопию навеял Путину Медведчук
Зачем Кремлю Медведчук
В статье говорится, что на обмене Медведчука настоял лично Владимир Путин. Возможно, это объясняется кумовством политиков.
Я не думаю, что Путин способен испытывать какие-то обычные человеческие эмоции. Он производит впечатление того, кто лишен соответствующих ощущений нормального человека,
– акцентирует политолог.
С другой стороны, отказ спасать Медведчука мог быть неправильно воспринят путинским окружением. Следовательно, диктатор продемонстрировал, что контролирует ситуацию и "своих не бросает".
"Эту особенность многие биографы Путин отмечали и раньше. Он не то чтобы испытывает к ним какие-то эмоции. Я думаю, что для него это принципиальный вопрос в контексте демонстрации собственной силы и дееспособности. Он показывает всем: "Смотрите, я своих никогда не сдаю. Я их буду всегда вытаскивать. Держитесь за меня, и тогда вы не пропадете", – объясняет Олещук.
В России истерика из-за прилета по Макеевке / Имидж Путина разрушен / Новые детали обмена Медведчука: смотрите видео
Почему кум Путина снова появился в инфополе
Политолог отмечает: Медведчук – отыгранная карта, и это абсолютно очевидный факт. Следовательно, вряд ли его могут серьезно к чему-то готовить.
Он и дальше будет находиться в России и тратить свое достаточно серьезное состояние. И на этом все,
– убежден Петр Олещук.
Следует заметить, добавляет он, что публикация появилась именно в турецком СМИ. Основной лейтмотив – спецслужбы Турции сработали на отлично, и страна выступила прекрасным посредником.
"Это может быть определенный политический пиар в контексте позиций Реджепа Эрдогана внутри Турции. Я всю эту историю рассматриваю как демонстрацию дипломатического веса, дипломатического авторитета и дипломатических позиций турецкого лидера в мире", – резюмировал политолог Петр Олещук.
Санкции против Медведчука: последние новости
- Великобритания расширила санкции против России. В частности, под новые ограничения попал и предатель Украины Виктор Медведчук. Все активы кума Путина на территории Великобритании теперь заморожены. В Лондоне считают его лицом, угрожающим территориальной целостности и суверенитетом нашего государства.
- Яхту Медведчук, арестованную в Хорватии, выставят на продажу. Известно, что стоимость 92-метрового судна Royal Romance составляет около 8 миллиардов гривен.
- Власти Швейцарии аннулировала учебную визу для дочери Медведчука и крестницы Путина. Выяснилось, что это произошло из-за санкций.