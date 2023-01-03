Найімовірніше, це певні особисті питання. Про це 24 каналу сказав політолог Петро Олещук.

До теми "Українці вважають себе росіянами": яку утопію навіяв Путіну Медведчук

Навіщо Кремлю Медведчук

У статті йдеться про те, що на обміні Медведчук наполіг особисто Владімір Путін. Можливо, це пояснюється кумівством політиків.

Я не думаю, що Путін здатен відчувати якісь звичайні людські емоції. Він справляє враження того, хто позбавлений відповідних відчуттів нормальної людини,

– акцентує політолог.

З іншого боку, відмова рятувати Медведчука могла бути неправильно сприйнята путінським оточенням. Відтак диктатор продемонстрував, що контролює ситуацію і "своїх не кидає".

"Цю особливість багато біографів Путін відзначали й раніше. Він не те щоб відчуває до них якісь емоції. Я думаю, що для нього це принципове питання в контексті демонстрації власної сили та дієздатності. Він показує усім: "Дивіться, я своїх ніколи не здаю. Я їх буду завжди витягувати. Тримайтеся за мене, і тоді ви не пропадете", – пояснює Олещук.

У Росії істерика через приліт по Макіївці / Імідж Путіна зруйновано / Нові деталі обміну Медведчука: дивіться відео

Чому кум Путіна знову з'явився в інфополі

Політолог Наголошує: Медведчук – відіграна карта, і це абсолютно очевидний факт. Відтак навряд чи його можуть серйозно до чогось готувати.

Він і надалі перебуватиме у Росії й витрачати свої достатньо серйозні статки. І на цьому все,

– переконаний Петро Олещук.

Варто зауважити, додає він, що публікація з'явилася саме у турецькому ЗМІ. Основний лейтмотив – спецслужби Туреччини спрацювали на відмінно, і країна виступила прекрасним посередником.

"Це може бути певний політичний піар в контексті позицій Реджепа Ердогана всередині Туреччини. Я всю цю історію розглядаю як демонстрацію дипломатичної ваги, дипломатичного авторитету і дипломатичних позицій турецького лідера у світі", – резюмував політолог Петро Олещук.

Санкції проти Медведчука: останні новини