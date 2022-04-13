Усі активи кума Путіна на території Великої Британії тепер заморожені. У Лондоні вважають його особою, яка загрожує територіальній цілісності та суверенітету України.

Зауважте Вирішуватиме президент, – Арестович про те, що буде далі з Медведчуком

Медведчук в одному списку з бойовиками

Також Медведчуку заборонили в'їзд на територію Великої Британії. Кум Путіна опинився в одному санкційному списку разом з російськими бізнесменами та олігархами, бойовиками з Донбасу та дружиною глави російського МЗС Сергія Лаврова.

Нагадаємо, що 12 квітня завдяки проведеній співробітниками СБУ спецоперації, Віктора Медведчука упіймали. Ще на початку російського вторгнення до України він втік з-під домашнього арешту та півтора місяця переховувався.

Долю Медведчука вирішуватиме президент. Під час нічного звернення він запропонував обміняти кума Путіна на всіх українських полонених.

Цікаво – в МВС відреагували на пропозицію обміняти Медведчука на українських полонених: дивіться відео