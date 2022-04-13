Про це розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі 24 каналу.

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"Думаю, що вирішуватиме усе президент України, ну суд спершу, а потім президент, якщо його (Медведчука – 24 канал) засудять. Тому що президент єдиний, хто може ухвалити рішення про його обмін, наприклад, на українських військовополонених", – зазначив радник глави ОПУ.

За словами Арестовича, тепер Медведчук дасть покази, які дозволять Україні дізнатися, як готувалася війна з боку Росії та скільки часу це тривало. Водночас наразі складно оцінити його обмінний потенціал.

З одного боку, він є кумом Путіна, а з іншого – Путін може бути на нього дуже злий за ті 5 мільярдів і ті роки зусиль, які пішли в нікуди,

– додав радник глави ОПУ.

Нагадаємо, що Медведчук втік з-під домашнього арешту ще на початку повномасштабного вторгнення Росії. Упродовж війни він переховувався від правоохоронців, але завдяки СБУ його таки вдалося затримати.

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