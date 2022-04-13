Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире 24 канала.

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"Думаю, что будет решать все президент Украины, ну, суд сначала, а потом президент, если его (Медведчука – 24 канал) осудят. Потому что президент единственный, кто может принять решение о его обмене, например, на украинских военнопленных", – отметил советник главы ОПУ.

По словам Арестовича, теперь Медведчук даст показания, которые позволят Украине узнать, как готовилась война со стороны России и сколько времени это продолжалось. В то же время пока сложно оценить его обменный потенциал.

С одной стороны, он кум Путина, а с другой – Путин может быть на него очень зол за те 5 миллиардов и те годы усилий, которые ушли в никуда,

– добавил советник главы ОПУ.

Напомним, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста еще в начале полномасштабного вторжения России. В течение войны он скрывался от правоохранителей, но благодаря СБУ его все-таки удалось задержать.

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