Медведчук переконав Путіна, що українці й росіяни "один народ"

Саме Медведчук перед війною переконав Путіна, що українці та росіяни один народ і, мовляв, вони чекають на прихід Росії, а відтак зустрічатимуть окупантів із квітами.

До теми З вигаданими успіхами: Путін отримує лише позитивну інформацію про війну в Україні

WSJ нагадує, що після початку повномасштабної війни Медведчука заарештували в Україні й згодом обміняли на українських військовополонених.

І наголошують, що саме недостатня поінформованість Путіна щодо ходу війни, яку навіяли йому його поплічники, стала причиною краху.

Самі ж путінські посіпаки це теж визнають. Зокрема, депутат держдуми Росії від "Єдиної Росії" Костянтин Затулін сказав, що Путін "виходив із неповного розуміння ситуації і в чомусь був не зовсім коректним".

Путін не має реального бачення ситуації

Водночас ФСБ коригувала дані опитувань, щоб переконати Путіна, що українці будуть раді російським солдатам. Тож ті соціологічні дослідження, які показували диктатору, виявилися повністю сфабрикованими.

Втім, вочевидь, наразі Путіну уже відкрилась правда. Адже приховувати втрати російської армії, та нескореність українського народу уже понад 300 днів – нереально.

Однак, визнавати свої помилки Путін не поспішає. Божевільний диктатор, неначе загнаний звір, намагається продовжувати підтримувати вигадану картинку "спецоперації" в Україні, цензуруючи абсолютно увесь простір російського суспільства.

Увага! Втім, зауважимо, що незначна зміна риторики Путіна таки відбулась. Російський диктатор нещодавно вперше з початку повномасштабної агресії Росії проти України вжив слово "війна", таким чином визнавши, що Росія веде війну в Україні, а не так звану "спецоперацію".