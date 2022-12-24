Так, Путін щоранку отримує письмовий звіт про так звану "спецоперацію" в Україні. Проте інформація у цьому документі ретельно вивіряється, щоб підкреслити успіхи російських військових і зменшити або взагалі замовчати їхні невдачі.

Зверніть увагу Путін вчергове вийшов з бункера і намагається показати, що він "в темі", – Ступак

Путіну щоранку доповідають про війну з вигаданими успіхами

Оновлення потрапляють на стіл Путіна зазвичай через кілька днів, тому вони часто є неактуальними.

Військові командири підпорядковуються ФСБ, наступнику КДБ, яка редагує звіти для експертів у раді безпеки, а ті передають їх секретарю Миколі Патрушеву, головному "яструбу", який допоміг переконати Путіна напасти на Україну. Саме він і передає звіти Путіну,

– розповіло іноземне видання.

За словами інсайдерів, Путін довго відмовлявся від користування інтернетом, побоюючись цифрового стеження. Тож це робить диктатора ще залежнішим від брифінгових документів, складених ідеологічно орієнтованими радниками.

Окрім цього, російські офіційні особи, проурядові журналісти та аналітики впродовж кількох місяців намагалися особисто донести до Путіна інформацію про провал його "спецоперації". Вони вважають, що диктатору бракує чіткої картини воєнного конфлікту, що він загалом не розуміє реального стану подій як усередині країни, так і за її межами.

Путін вперше вжив слово "війна"

Російський диктатор Владімір Путін вперше з початку повномасштабної агресії Росії проти України вжив слово "війна". Лідер Росії визнав, що Росія веде війну в Україні, а не так звану "спецоперацію".

Щоправда, російський президент цинічно сказав, що все розпочалося з нібито "державного перевороту" в Україні, який буцімто спровокували США.