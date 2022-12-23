Однак невідомо, чи то був Путін, чи хтось з його чисельних двійників. Таку думку 24 каналу висловив колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.
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Путін намагається вдавати великого воєначальника
Путін зараз намагається показувати, що він "в темі",
– зауважив Ступак.
За його словами, він ходить по приміщенню заводу, "стукає по залізяках" та вдає нібито все розуміє. У такий спосыб Путін хоче показати себе великим воєначальником.
Експерт додав, що цікаво стане, коли російський диктатор вдягне щось на кшталт якогось захисного костюма. Так, це означатиме, що він вже остаточно починає косплеїти нашого президента Володимира Зеленського.
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Путін останнім часом занадто активізувався
- Кремлівський диктатор дуже активізувався останнім часом. 19 грудня він уперше за 3 роки особисто навідався до Білорусі. Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук зазначив, що Путін намагається показати світу, що ще живий. Він демонструє це упродовж останніх кількох тижнів.
- Відносини російського диктатора з самопроголошеним президентом Білорусі Алєксандром Лукашенком дійсно вражають. Вони лише в понеділок зустрічалися, а вже в суботу, 24 грудня, запланували нову зустріч. Однак цього разу "в гості" полетить Лукашенко.
- На тлі поїздки Володимира Зеленського в Бахмут у Кремлі вирішили заявити, що Путін уже нібито "їздив на фронт". Депутат від путінської партії "Єдина Росія" Андрєй Гурулєв заявив, що російський диктатор особисто відвідував "зону спецоперації".
- ЗМІ вдалося встановити, який же "фронт" відвідував бункерний терорист. Російські опозиційні медіа стверджують, що Путін не був у зоні бойових дій, про що помпезно заявили в Кремлі. Путін відвідав "фронт" у Ростові-на-Дону.
- А 22 грудня Владімір Путін провів пресконференцію. Там він традиційно зробив низку цинічних заяв, зокрема лідер Кремля абсурдно звинуватив у "втраті України" Галичину. За його словами, її мешканці начебто поводять себе "дуже агресивно" та "пригнічують мовчазне населення території".