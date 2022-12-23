Про це радник глави ОП Олексій Арестович розповів у стрімі на ютуб-каналі "Фейгін LIVE", повідомляє 24 канал. За його словами, Путін – ідеальний керівник для нинішньої Росії, до того ж саме він зробив її такою.

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Які два образи уживаються в Путіні

Арестович зазначив, що подібні тези Владіміра Путіна є суто шизофренією. Треба бути російським суспільством, аби пробачати главі Кремля шизофренію.

Тому що існує два образи Путіна, дві рольові моделі – це глибокий унікальний тактико-стратег, який прозріває все на 100 років уперед, та чувак, якого обманюють, кидають різні Меркель, різні Зеленські на кожному божому кроці, а він бідний нічого зробити не може,

– сказав радник глави ОП.

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За його словами, виникає питання, як можуть уживатися в голові Путіна два такі образи та думка про нібито велич його самого й Росії, яка буцімто перевершує, наприклад, Францію й Бельгію. Неймовірно просто, як людина може рухом брови керувати половиною земної кулі й водночас бути тим, кого кидають усі кому не лінь, а він наївний вірить, а потім зрештою вирішує починати війну.

Подібне також, додав Арестович, є у російській людині із напівкримінального містечка, в якої не буде гарного майбутнього. Тому Путін є ідеальним керівником для цієї Росії – він зробив її такою.

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