Про це радник глави ОП Олексій Арестович розповів у стрімі на ютуб-каналі "Фейгін LIVE", повідомляє 24 канал. За його словами, Путін – ідеальний керівник для нинішньої Росії, до того ж саме він зробив її такою.
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Які два образи уживаються в Путіні
Арестович зазначив, що подібні тези Владіміра Путіна є суто шизофренією. Треба бути російським суспільством, аби пробачати главі Кремля шизофренію.
Тому що існує два образи Путіна, дві рольові моделі – це глибокий унікальний тактико-стратег, який прозріває все на 100 років уперед, та чувак, якого обманюють, кидають різні Меркель, різні Зеленські на кожному божому кроці, а він бідний нічого зробити не може,
– сказав радник глави ОП.
Арестович прокоментував те, як Путіна всі кидають: дивіться відео
За його словами, виникає питання, як можуть уживатися в голові Путіна два такі образи та думка про нібито велич його самого й Росії, яка буцімто перевершує, наприклад, Францію й Бельгію. Неймовірно просто, як людина може рухом брови керувати половиною земної кулі й водночас бути тим, кого кидають усі кому не лінь, а він наївний вірить, а потім зрештою вирішує починати війну.
Подібне також, додав Арестович, є у російській людині із напівкримінального містечка, в якої не буде гарного майбутнього. Тому Путін є ідеальним керівником для цієї Росії – він зробив її такою.
Що відомо про останні дії та заяви Путіна
- Після поїздки Володимира Зеленського в Бахмут у Кремлі вирішили заявити, що Путін уже нібито "їздив на фронт". Депутат від путінської партії "Єдина Росія" Андрєй Гурулєв заявив, що кремлівський диктатор особисто відвідував "зону спецоперації".
- ЗМІ вдалося встановити, який же "фронт" відвідував бункерний терорист. Російські опозиційні медіа стверджують, що Путін не був у зоні бойових дій, про що помпезно заявили в Кремлі. Путін відвідав "фронт" у Ростові-на-Дону.
- 22 грудня російський диктатор Владімір Путін уперше з початку повномасштабної агресії Росії проти України вжив слово "війна". Лідер Росії визнав, що Росія веде війну в Україні, а не "спецоперацію".