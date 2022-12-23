Однако неизвестно, был ли это Путин или кто-то из его многочисленных двойников. Такое мнение 24 каналу выразил бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.
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Путин пытается притвориться великим военачальником
Путин сейчас пытается показывать, что он "в теме",
– заметил Ступак.
По его словам, он ходит по помещению завода, "стучит по железякам" и делает вид, будто все понимает. Таким образом Путин хочет показать себя великим военачальником.
Эксперт добавил, что интересно станет, когда российский диктатор наденет что-то вроде какого-нибудь защитного костюма. Так, это будет означать, что он уже окончательно начинает косплеить нашего президента Владимира Зеленского.
Ступак прокомментировал "вылазки" Путина из бункера: смотрите видео
Путин в последнее время слишком активизировался
- Кремлевский диктатор очень активизировался в последнее время. 19 декабря он впервые за 3 года лично посетил Беларусь. Глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук отметил, что Путин пытается показать миру, что еще жив. Он демонстрирует это за последние несколько недель.
- Отношения российского диктатора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко действительно впечатляют. Они только в понедельник встречались, а уже в субботу, 24 декабря запланировали новую встречу. Однако в этот раз "в гости" полетит Лукашенко.
- На фоне поездки Владимира Зеленского в Бахмут в Кремле решили заявить, что Путин уже якобы "ездил на фронт". Депутат от путинской партии "Единая Россия" Андрей Гурулев заявил, что российский диктатор лично посещал "зону спецоперации".
- СМИ удалось установить, какой "фронт" посещал бункерный террорист. Российские оппозиционные медиа утверждают, что Путин не был в зоне боевых действий, о чем помпезно заявили в Кремле. Путин посетил "фронт" в Ростове-на-Дону.
- А 22 декабря Владимир Путин провел пресс-конференцию. Там он традиционно сделал ряд циничных заявлений, в частности, лидер Кремля абсурдно обвинил в "потере Украины" Галичину. По его словам, ее жители якобы ведут себя "очень агрессивно" и "подавляют молчаливое население территории".