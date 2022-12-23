Однако неизвестно, был ли это Путин или кто-то из его многочисленных двойников. Такое мнение 24 каналу выразил бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

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Путин пытается притвориться великим военачальником

Путин сейчас пытается показывать, что он "в теме",

– заметил Ступак.

По его словам, он ходит по помещению завода, "стучит по железякам" и делает вид, будто все понимает. Таким образом Путин хочет показать себя великим военачальником.

Эксперт добавил, что интересно станет, когда российский диктатор наденет что-то вроде какого-нибудь защитного костюма. Так, это будет означать, что он уже окончательно начинает косплеить нашего президента Владимира Зеленского.

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Путин в последнее время слишком активизировался