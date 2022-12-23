Ожидается, что Лукашенко посетит Россию в субботу, 24 декабря. Белорусский диктатор получил приглашение от Путина.
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Лукашенко примет участие во встрече глав государств СНГ
Сообщается, что Лукашенко посетит подмосковный Звездный городок, центр подготовки космонавтов имени Гагарина, где проходит отбор кандидатов для полета в космос из Беларуси.
Позже он примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ, которая состоится 26 – 27 декабря в Санкт-Петербурге.
Лукашенко в девятый раз за год встретится с Путиным
- Александр Лукашенко восемь раз встречался с Путиным в 2022 году, из них только одна встреча состоялась в Минске – 19 декабря. Отметим, что Путин впервые за 3 года побывал в Минске.
- Россия и Белоруссия договорились продолжать практику совместных военных учений. Также обе страны хотят заниматься созданием новой военной техники.
- В разведке Украины заявили, что Россия в Минске, кроме стремления втянуть Беларусь в полномасштабную наземную операцию, пыталась выжать из белорусского ОПК максимум возможностей для своей армии.
- Аналитики из Института по изучению войны считают, что Лукашенко, вероятно, отклонил усилия Путина. В частности, кремлевскому диктатору не удалось вынудить Беларусь к сухопутной войне против Украины.
- После встречи диктаторов Россия начала перебрасывание на юг Беларуси техники, которую раньше привезли на полигоны с мобилизованными российскими военными. Кроме того, в сети появились фейковые фото, что у границ Украины военная техника.