Ожидается, что Лукашенко посетит Россию в субботу, 24 декабря. Белорусский диктатор получил приглашение от Путина.

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Лукашенко примет участие во встрече глав государств СНГ

Сообщается, что Лукашенко посетит подмосковный Звездный городок, центр подготовки космонавтов имени Гагарина, где проходит отбор кандидатов для полета в космос из Беларуси.

Позже он примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ, которая состоится 26 – 27 декабря в Санкт-Петербурге.

Лукашенко в девятый раз за год встретится с Путиным