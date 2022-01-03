Відповідну інформацію оприлюднив сам народний депутат від ОПЗЖ. Про це політик заявив у інтерв'ю.
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Доньці Медведчука та хрещениці Путіна анулювали візу
Підозрюваний у державній зраді Віктор Медведчук заявив, що донька закінчила школу в Україні, у Києві. Згодом склала іспити та вступила у Женевський університет.
До того ж звернулася, отримала навчальну візу. Все було нормально і на початку вересня збиралася їхати на заняття. Буквально за два дні до цього їй оголосили, що її візу анульовано,
– заявив Медведчук.
Далі політик видав традиційну для російської пропаганди тезу, що нібито "західний світ і тут проявився".
"Так, я виступаю проти зовнішнього управління – зовнішнього управління Сполучених Штатів та Заходу. І виступатиму", – заявив кум Путіна.
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Український журналіст та член української делегації у Тристоронній контактній групі Денис Казанський прокоментував заяву політика: "Тобто люди, які розповідають нам, що ворожий Захід хоче нас поневолити, і євроінтеграція Україні не потрібна, самі своє майбутнє та благополуччя своїх дітей пов'язують виключно із Заходом".
Що відомо про доньку Віктора Медведчука та хрещеницю Путіна
- За даними ЗМІ, донька Віктора Медведчука та Оксани Марченко народилась у травні 2004 року.
- Її звуть Дарина, а хрещеним батьком дівчини є президент Росії Володимир Путін.
- Видання BBC написало, що Оксана Марченко розповідала чому обрала Путіна хрещеними доньці. За її словами, очільник Кремля "вірянин і чудовий хрещений".
- Окрім того, хрещеною мамою дівчини є Світлана Медведєва – дружина третього президента Росії Дмитра Медведєва.
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