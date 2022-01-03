Соответствующую информацию обнародовал сам народный депутат от ОПЗЖ. Об этом политик заявил в интервью.

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Дочери Медведчука и крестнице Путина аннулировали визу

Подозреваемый в государственной измене Виктор Медведчук заявил, что дочь закончила школу в Украине, в Киеве. Впоследствии сдала экзамены и поступила в Женевский университет.

К тому же обратилась, получила учебную визу. Все было нормально и в начале сентября собиралась ехать на занятия. Буквально за два дня до этого ей объявили, что ее виза аннулирована,

– заявил Медведчук.

Далее политик издал традиционный для российской пропаганды тезис, что якобы "западный мир и здесь проявился".

"Да, я выступаю против внешнего управления – внешнего управления Соединенных Штатов и Запада. И буду выступать", – заявил кум Путина.

Виктор Медведчук рассказал, что его дочери аннулировали визу: смотрите видео

Украинский журналист и член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский прокомментировал заявление политика: "то есть люди, которые рассказывают нам, что враждебный Запад хочет нас поработить, и евроинтеграция Украине не нужна, сами свое будущее и благополучие своих детей связывают исключительно с Западом".

Обратите внимание! Против Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко в Украине ввели санкции. В частности в феврале 2021 года прекратили вещать каналы ZIK, NewsOne и "112 Украина". Кроме того, санкциями заблокировали активы, ограничения торговых операций и прекратили выполнение экономических и финансовых обязательств и прочее. В декабре 2021 года ввели новые санкции против медиахолдингов Медведчука, Козака и Шуфрича. Подробнее читайте здесь.

Что известно о дочери Виктора Медведчука и крестнице Путина

По данным СМИ, дочь Виктора Медведчука и Оксаны Марченко родилась в мае 2004 года.

Ее зовут Дарья, а крестным отцом девушки является президент России Владимир Путин.

Издание BBC написало, что Оксана Марченко рассказывала, почему выбрала Путина крестным дочери. По ее словам, глава Кремля "верующий и замечательный крестный".

Кроме того, крестной мамой девушки является Светлана Медведева – супруга третьего президента России Дмитрия Медведева.

Санкции против медиахолдингов Медведчука, Козака и Шуфрича – смотрите видео