Обшук здійснило українське агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Саме йому тепер передадуть в управління дороге судно.

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Яхта Медведчука є однією з найбільших у світі: що з нею буде

Яхту було пришвартовано в хорватському місті Трогір. Після перевірки її передали в розпорядження АРМА.

Тепер агентство зможе продати власність держзрадника на торгах. Варто зазначити, що 92-метрова яхта Royal Romance є однією з найбільших у світі.

Вона коштує близько 8 мільярдів гривень. Трохи детальніше про передане під український контроль судно:

29 метрів заввишки;

6 поверхів;

2 ліфти;

містить 4 палуби;

крім того, є кінотеатр, спортзал, басейн, SPA-зона та косметологічний кабінет та ще близько 50 різних кімнат.

Слід наголосити, що управління арештованим майно, яке перебуває в межах іноземної юрисдикції, є унікальною ситуацією та не має аналогів не лише в Україні, але й у міжнародній практиці,

– зауважили в агентстві.

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Що відомо про справу Медведчука

Медведчуку та його колезі Тарасу Козаку оголосили про підозру у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів на території тимчасово окупованого півострова. Так, Медведчука вперше взяли під домашній арешт.

У перший день повномасштабного вторгнення зрадник утік зі свого маєтку. Однак вже 12 квітня правоохоронці зловили його та посадили за ґрати.

21 вересня, у рамках обміну полоненими, його вдалося обміняти на захисників "Азовсталі". Українців дуже потішив такий обмін.

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