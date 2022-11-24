Таким чином, Медведчук "має відпрацювати" свій обмін. Про це заявив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін.LIVE", інформує 24 канал.
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За словами Арестовича, екснардепа Медведчука планують зробити очільником так званої "армії південного сходу".
За деякими даними, він там має кувати якусь "армію південного сходу". Безумовно, він якихось добровольців знайде і навіть буде якась маленька "армія Медведчука". Якщо Медведчук вільно ходить вулицею в Криму, значить – ще не списали, тут так просто петляти не вийде,
– розповів радник глави ОП.
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Справа Медведчука: що відомо
- Ексгенпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозри Медведчуку та його соратнику Тарасу Козаку. Мовилося про ймовірне вчинення держзради та замаху на розграбування нацресурсів у тимчасово окупованому Криму.
- Після цього Медведчука вперше взяли під домашній арешт.
- Після 24 лютого Медведчук зник зі свого маєтку. Але 12 квітня його затримали та взяли під варту.
- 21 вересня відбувся найбільший обмін полоненими між Україною та Росією. Наша країна передала Росії 55 загарбників та Медведчука.
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