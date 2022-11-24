Таким образом, Медведчук "должен отработать" свой обмен. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин.LIVE", информирует 24 канал.

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По словам Арестовича, экс-нардепа Медведчука планируют сделать главой так называемой "армии юго-востока".

По некоторым данным, он там должен ковать какую-то "армию юго-востока". Безусловно, он каких-нибудь добровольцев найдет и даже будет какая-то маленькая "армия Медведчука". Если Медведчук свободно ходит по улице в Крыму, значит – еще не списали, здесь так просто петлять не получится,

– рассказал советник главы ОП.

Обратите внимание! Прокремлевские телеграм-каналы связывают приезд Медведчука в Крым с принятым российскими властями решением "национализировать" собственность украинских бизнесменов, общественных и политических деятелей. В то же время, подтверждений тому, что кум Путина действительно был накануне в Ялте, пока нет. Видео, которое может на это указывать, было опубликовано в соцсетях.

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