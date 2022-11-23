Уголовное преследование в Украине народного депутата запрещенной политической партии ОПЗЖ Виктора Медведчука продолжается. Государственный предатель был передан России в рамках обмена.
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Как будет проходить процесс суда
Коллегия судей Лычаковского районного суда Львова приступила к специальному судебному производству в отношении народного депутата Украины. Медведчука обвиняют в совершении государственной измены и неоконченном покушении на разграбление национальных ценностей на оккупированной территории.
Специальное судебное разбирательство осуществляется при отсутствии обвиняемого. Судебное рассмотрение обвинительного акта по делу будет проводиться в закрытом судебном заседании во избежание разглашения охраняемой законом тайны.
Что известно о деле Медведчука
- В начале мая прошлого года генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку. Речь шла о возможном совершении госизмены и покушении на разграбление нацресурсов во временно оккупированном Крыму.
- После этого Медведчука впервые взяли под домашний арест, а его адвокаты постоянно пытались обжаловать это .
- Вскоре после начала вторжения 24 февраля Медведчук скрылся из своего элитного поместья в неизвестном направлении. Однако его снова задержали и уже заключили под стражу 12 апреля.
- 21 сентября прошел наибольший обмен пленными между Украиной и Россией. Наша страна вернула домой 215 героев, передав России 55 кафиров и кума Путина Виктора Медведчука.
- Путин обменял едва ли не самых заклятых врагов России, которых они хотели судить, пытать и казнить, на Медведчука и в то же время объявил мобилизацию. Этим он продемонстрировал, что будет спасать тех, кто приближен к власти , например своего кума, а всех остальных – обычных россиян – отправит умирать на войну.
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