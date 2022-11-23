Кримінальне переслідування в Україні народного депутата забороненої політичної партії ОПЗЖ Віктора Медведчука продовжується. Державного зрадника передали Росії в рамках обміну.
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Як проходитиме процес суду
Колегія суддів Личаківського районного суду Львова розпочала спеціальне судове провадження стосовно народного депутата України. Медведчука обвинувачують у вчиненні державної зради і незакінченому замаху на розграбування національних цінностей на окупованій території.
Спеціальне судове провадження здійснюється за відсутності обвинуваченого. Судовий розгляд обвинувального акту у справі проводитиметься у закритому судовому засіданні задля уникнення розголошення таємниці, що охороняється законом.
Що відомо про справу Медведчука
- На початку травня минулого року тодішня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозри Медведчуку та його соратнику Тарасу Козаку. Мовилося про ймовірне вчинення держзради та замаху на розграбування нацресурсів у тимчасово окупованому Криму.
- Після цього Медведчука вперше взяли під домашній арешт, а його адвокати постійно намагалися це оскаржити.
- Невдовзі після початку вторгнення 24 лютого Медведчук зник зі свого елітного маєтку в невідомому напрямку. Проте його знову затримали та вже взяли під варту 12 квітня.
- 21 вересня відбувся найбільший обмін полоненими між Україною та Росією. Наша країна повернула додому 215 героїв, передавши Росії 55 окупантів і кума Путіна Віктора Медведчука.
- Путін обміняв чи не найзаклятіших ворогів Росії, яких вони хотіли судити, катувати та страчувати, на Медведчука і водночас оголосив мобілізацію. Цим він продемонстрував, що буде рятувати тих, хто наближений до влади, наприклад, свого кума, а всіх інших – звичайних росіян – відправить помирати на війну.
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