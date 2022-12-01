Обыск провело украинское агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА). Именно ему теперь передадут в управление дорогое судно.

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Яхта Медведчука является одной из самых больших в мире: что с ней будет

Яхта была пришвартована в хорватском городе Трогир. После проверки ее передали в распоряжение Арма.

Теперь агентство сможет продать собственность госпредателя на торгах. Стоит отметить, что 92-метровая яхта Royal Romance является одной из самых больших в мире.

Она стоит около 8 миллиардов гривен . Чуть подробнее о переданном под украинский контроль судне:

29 метров высотой;

6 этажей;

2 лифта;

содержит 4 палубы;

кроме того, есть кинотеатр, спортзал, бассейн, SPA-зона и косметологический кабинет и еще около 50 разных комнат.

Следует отметить, что управление арестованным имуществом, которое находится в пределах иностранной юрисдикции, является уникальной ситуацией и не имеет аналогов не только в Украине, но и в международной практике,

– отметили в агентстве.

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Что известно о деле Медведчука

Медведчук и его коллега Тарас Козак объявили о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов на территории временно оккупированного полуострова. Да, Медведчука впервые взяли под домашний арест.

В первый день полномасштабного вторжения предатель скрылся из своего поместья. Однако уже 12 апреля правоохранители поймали его и посадили за решетку.

21 сентября, в рамках обмена пленными, его удалось обменять на защитников "Азовстали". Украинцев очень порадовал такой обмен.

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