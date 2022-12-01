Обыск провело украинское агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА). Именно ему теперь передадут в управление дорогое судно.
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Яхта Медведчука является одной из самых больших в мире: что с ней будет
Яхта была пришвартована в хорватском городе Трогир. После проверки ее передали в распоряжение Арма.
Теперь агентство сможет продать собственность госпредателя на торгах. Стоит отметить, что 92-метровая яхта Royal Romance является одной из самых больших в мире.
Она стоит около 8 миллиардов гривен . Чуть подробнее о переданном под украинский контроль судне:
- 29 метров высотой;
- 6 этажей;
- 2 лифта;
- содержит 4 палубы;
- кроме того, есть кинотеатр, спортзал, бассейн, SPA-зона и косметологический кабинет и еще около 50 разных комнат.
Следует отметить, что управление арестованным имуществом, которое находится в пределах иностранной юрисдикции, является уникальной ситуацией и не имеет аналогов не только в Украине, но и в международной практике,
– отметили в агентстве.
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Что известно о деле Медведчука
- Медведчук и его коллега Тарас Козак объявили о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов на территории временно оккупированного полуострова. Да, Медведчука впервые взяли под домашний арест.
- В первый день полномасштабного вторжения предатель скрылся из своего поместья. Однако уже 12 апреля правоохранители поймали его и посадили за решетку.
- 21 сентября, в рамках обмена пленными, его удалось обменять на защитников "Азовстали". Украинцев очень порадовал такой обмен.
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