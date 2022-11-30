К сожалению, государство-агрессор не соблюдает никаких международных конвенций. В частности, ни ООН, ни "Красный крест" не имеют полноценного и регулярного доступа к местам содержания наших людей в России, чтобы проанализировать условия, питание, медицинское обеспечение и другое. Об этом 24 каналу рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
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"Это то, над чем нужно работать. Это то, на что должен давить весь мир", – подчеркнул Юсов.
Продолжается активная работа
По словам представителя ГУР, в последнее время обмены проходят с достаточно высокой интенсивностью. За прошедшую неделю в течение 4 дней произошло 3 обмена – почти 100 украинцев вернулись домой из вражеского плена.
Параллельно идет подготовка к последующим обменам, в ближайшее время будут новости. Каждый наш защитник, оказавшийся в русском плену, должен вернуться домой, в семью и в Украину,
– утверждает Андрей Юсов.
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Как отмечает Юсов, россиян больше всего интересуют офицеры, люди со специфическими знаниями и навыками, представители специальных военных профессий. Сейчас по всей Украине проходят обыски в объектах УПЦ МП. Вероятно, задержанных коллаборантов могут приобщить к обменному фонду.
"На примере большого обмена и судьбы Виктора Медведчука Украина показала, что готова демонстрировать наиболее креативные подходы, чтобы возвращать своих граждан домой. Наименьшие возможности, которые будут для этого появляться – и формальные и неформальные, и публичные и непубличные, и открытые и закрытые – мы точно будем использовать", – отметил Андрей Юсов.
Безусловно, вопрос с функционированием УПЦ МП должен быть решен. Представитель ГУР МО добавил, что это важно для обеспечения национальной безопасности Украины.
Обмен пленными: последние новости
- 23 ноября Украина освободила из российского плена 35 военных и одного гражданского. Домой вернулись, в частности, защитники "Азовстали", а также находившиеся в заложниках у врага еще с начала полномасштабного вторжения – нацгвардейцы из ЧАЭС.
- 24 ноября удалось забрать еще 50 украинцев. Среди них – 19 защитников Мариуполя, 12 из которых были эвакуированы из Азовстали, а также нацгвардейцы, морпехи, 15 пленных из ЧАЭС и 7 пограничников с острова Змеиный.
- 26 ноября из вражеского плена вернулись еще 12 украинцев – 3 гражданских и 9 защитников. Отмечается, что среди военных – два офицера, а также 7 рядовых и сержантов.
- В институте изучения войны полагают, что одной из возможных причин активизации обменов могут служить попытки России успокоить недовольство своего народа поражениями на войне. Поскольку в российском информационном пространстве из-за предыдущих неудач в переговорах о возвращении российских военнопленных было немало критики, Кремль пытается "замылить глаза".