К сожалению, государство-агрессор не соблюдает никаких международных конвенций. В частности, ни ООН, ни "Красный крест" не имеют полноценного и регулярного доступа к местам содержания наших людей в России, чтобы проанализировать условия, питание, медицинское обеспечение и другое. Об этом 24 каналу рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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"Это то, над чем нужно работать. Это то, на что должен давить весь мир", – подчеркнул Юсов.

Продолжается активная работа

По словам представителя ГУР, в последнее время обмены проходят с достаточно высокой интенсивностью. За прошедшую неделю в течение 4 дней произошло 3 обмена – почти 100 украинцев вернулись домой из вражеского плена.

Параллельно идет подготовка к последующим обменам, в ближайшее время будут новости. Каждый наш защитник, оказавшийся в русском плену, должен вернуться домой, в семью и в Украину,

– утверждает Андрей Юсов.

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Как отмечает Юсов, россиян больше всего интересуют офицеры, люди со специфическими знаниями и навыками, представители специальных военных профессий. Сейчас по всей Украине проходят обыски в объектах УПЦ МП. Вероятно, задержанных коллаборантов могут приобщить к обменному фонду.

"На примере большого обмена и судьбы Виктора Медведчука Украина показала, что готова демонстрировать наиболее креативные подходы, чтобы возвращать своих граждан домой. Наименьшие возможности, которые будут для этого появляться – и формальные и неформальные, и публичные и непубличные, и открытые и закрытые – мы точно будем использовать", – отметил Андрей Юсов.

Безусловно, вопрос с функционированием УПЦ МП должен быть решен. Представитель ГУР МО добавил, что это важно для обеспечения национальной безопасности Украины.

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