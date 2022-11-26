Кремль пытается "замылить глаза"

Такое мнение высказали аналитики Института изучения войны (ISW). Поскольку в российском информационном пространстве из-за предыдущих неудач в переговорах о возвращении российских военнопленных было немало критики. Поэтому Кремль пытается "замылить глаза".

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Примечательно, что в период с 23 по 25 ноября прошли одновременно три обмена военнопленными:

российские и украинские официальные лица обменяли 35 российских военнопленных на 35 украинских военнопленных 23 ноября;

50 российских военнопленных на 50 украинских военнопленных 24 ноября;

и 9 российских военнопленных на 9 украинских военнопленных 25 ноября.

В ISW считают, что такая частота обменов военнопленными за последние несколько дней сама по себе необычна. В частности, командование России было заметно сдержанным в проведении таких обменов и столкнулось с серьезной критикой в связи с очевидным отсутствием внимания к российским военнопленным в последние месяцы.

Рост частоты обменов военнопленными, вероятно, отчасти имеет целью уменьшить недовольство россиян, которые возмущались равному соотношению обменов.

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