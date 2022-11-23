Речь идет о нацгвардейцах, взятых в плен на ЧАЭС. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Накануне Украина вернула домой тела 33 погибших воинов

У омбудсмана показали видео встречи украинцев

Также команда представителя омбудсмана поделилась видео встречи освобожденных из плена украинцев на Запорожье.

Пока работаю в Брюсселе, команда Представителя Омбудсмана в секторе безопасности делится видео, как встречает наших людей, возвращающихся на родную землю из российского плена,

– написал Дмитрий Лубинец.

Также он подчеркнул, что его команда будет работать и дальше для освобождения каждого гражданина Украины.

Освобождение военнопленных: видео

Не только нацгвардейцы из ЧАЭС

В рамках обмена Украине удалось вернуть из российского плена в общей сложности 35 военных и одного гражданского. Среди них также и защитники Азовстали.

Среди освобожденных – ребята, защищавшие Мариуполь, которые были на "Азовстале", а также нацгвардейцы, взятые в плен на ЧАЭС в первые дни вторжения,

– сообщил Андрей Ермак.

Также известно, что, к сожалению, у освобожденного из плена гражданского была ампутирована нога.

Предыдущие обмены пленными в ноябре

Заметим, что только за один месяц Украине удалось вернуть домой более 150 украинцев. Так, в начале месяца освободили из плена 107 воинов, из которых были 6 офицеров и 101 рядовой и сержант. Также среди них были 19 пограничников.

Через несколько дней из плена вернулись 45 защитников Украины, самому старшему среди которых 56 лет, самому молодому – 22.

19 ноября вернулись и трое морских пехотинцев.

Следует отметить, что президент Владимир Зеленский на саммите G20 предложил провести обмен "всех на всех", а также призвал международных партнеров помочь освободить украинцев.

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