Так, киевские прокуроры завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт по преподавательнице. Она публично распространяла материалы с призывами к власти в нашем государстве.

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В Киеве будут судить преподавательницу за поддержку России

По данным следователей, жительница столицы, которая преподает физкультуру, стала призывать к свержению власти в Украине с начала полномасштабной войны. При этом использовала собственные аккаунты в соцсетях. К тому же, неоднократно распространяла сообщения в поддержку России и оправдывала ее вооруженную агрессию против нашего государства.

Также преподавательница признавала оккупацию части территории Украины российскими военными и утверждала, что Киев является собственностью Москвы. Выражала также надежду на победу агрессора в войне.

Сейчас женщина находится под стражей.

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