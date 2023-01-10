Так, киевские прокуроры завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт по преподавательнице. Она публично распространяла материалы с призывами к власти в нашем государстве.
Читайте "Ректор" Херсонской государственной морской академии оказался предателем
В Киеве будут судить преподавательницу за поддержку России
По данным следователей, жительница столицы, которая преподает физкультуру, стала призывать к свержению власти в Украине с начала полномасштабной войны. При этом использовала собственные аккаунты в соцсетях. К тому же, неоднократно распространяла сообщения в поддержку России и оправдывала ее вооруженную агрессию против нашего государства.
Также преподавательница признавала оккупацию части территории Украины российскими военными и утверждала, что Киев является собственностью Москвы. Выражала также надежду на победу агрессора в войне.
Сейчас женщина находится под стражей.
К теме "Очередная провокация": в школах Мариуполя разрешили преподавать украинский язык
Как уволить педагога-коллаборанта
- В Офисе образовательного омбудсмена напомнили, что уволить и лишить права преподавать или учить может только суд.
- При этом установить факт измены должны представители Фемиды.
- Однако этот процесс может быть достаточно длительным из-за загрузки судов.
- В течение этого времени коллаборанты еще могут отравлять мозги детей и студентов.