Так, київські прокурори завершили досудове розслідування і скерували до суду обвинувальний акт щодо викладачки. Вона публічно поширювала матеріали із закликами до повалення влади у нашій державі.

Читайте "Ректор" Херсонської державної морської академії виявився зрадником

У Києві судитимуть викладачку за підтримку Росії

За даними слідчих, мешканка столиці, яка викладає фізкультуру, почала закликати до повалення влади в Україні з початку повномасштабної війни. При цьому використовувала власні акаунти у соцмережах. До того ж неодноразово поширювала повідомлення на підтримку Росії та виправдовувала її збройну агресію проти нашої держави.

Також викладачка визнавала окупацію частини території України російськими військовими і стверджувала, що Київ є власністю Москви. Висловлювала також сподівання на перемогу агресора у війні.

Зараз жінка перебуває під вартою.

До теми "Чергова провокація": у школах Маріуполя дозволили викладати українську мову

Як звільнити освітянина-колаборанта