Так, после оккупации Херсона этот преподаватель согласился стали коллаборантом. При этом "возглавил" академию.

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"Ректор" Херсонской морской академии – предатель

В июне 2022 профессор кафедры Херсонской государственной морской академии согласился на сотрудничество с россиянами. При этом внедрял в вузы язык кафиров как официальный в обучении.

Он житель Херсона. Теперь его будут судить. Прокуроры уже направили в суд обвинительный акт. Однако сейчас коллаборант разыскивается.

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