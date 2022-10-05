В чем подозревают Кузьмина
В рамках досудебного расследования работники ГБР установили, что депутат накануне и после начала полномасштабного вторжения России размещал в СМИ пропагандистские материалы в ущерб Украине.
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С марта 2021 года и после полномасштабного вторжения России в Украину Ренат Кузьмин озвучивал в своих выступлениях, сообщениях в социальных сетях и на собственном сайте информацию, которая носила пропагандистский характер.
Целью было формирование в обществе антиукраинского настроения и информационного влияния для вреда суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и безопасности государства,
– отмечают в бюро.
Местонахождение предателя неизвестно
В настоящее время силовики работают над установлением местонахождения Кузьмина, в том числе проведено более 10 одновременных обысков по местам его возможного пребывания.
Отмечают, что досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями Главного следственного управления ГБР.
Кратко о "деятельности" Кузьмина
- Антиукраинская позиция у Кузьмина была всегда, даже в то время, когда он был "у власти".
- К слову, именно Кузьмин инициировал неправомерное уголовное дело, обозначающее Революцию Достоинства как "государственный переворот". Тогда депутаты просили возбудить против Кузьмина уголовное производство.
- Во время Революции Достоинства Ренат Кузьмин скрылся из Украины. Во время президентства Виктора Януковича он был заместителем генерального прокурора.
- В 2014 году против Кузьмина было открыто уголовное производство по незаконному задержанию Юрия Луценко в 2010 году. Однако это обвинение сняли сразу же после того, как в 2019 году его избрали народным депутатом согласно списку ОПЗЖ.
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