У чому підозрюють Кузьміна
В межах досудового розслідування працівники ДБР встановили, що депутат напередодні та після початку повномасштабного вторгнення росії розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні.
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Так, з березня 2021 року та після повномасштабного вторгнення Росії до України Ренат Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер.
Метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави,
– зазначають у бюро.
Місцеперебування зрадника невідоме
Наразі силовики працюють над встановленням місцезнаходження Кузьміна, зокрема проведено понад 10 одночасних обшуків за місцями його можливого перебування.
Зазначають, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління ДБР.
Коротко про "діяльність" Кузьміна
- Антиукраїнська позиція у Кузьміна була завжди, навіть у той час, коли він був "при владі".
- До слова, саме Кузьмін ініціював неправомірну кримінальну справу, яка позначає Революцію Гідності як "державний переворот". Тоді депутати просили відкрити проти Кузьміна кримінальне провадження.
- Під час Революції Гідності Ренат Кузьмін втік з України. В часи президентства Віктора Януковича він був заступником генерального прокурора.
- У 2014 році проти Кузьміна було відкрито кримінальне провадження через незаконне затримання Юрія Луценка у 2010 році. Однак це звинувачення зняли одразу ж після того, як у 2019 його обрали народним депутатом згідно зі списком ОПЗЖ.
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