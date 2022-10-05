У чому підозрюють Кузьміна

В межах досудового розслідування працівники ДБР встановили, що депутат напередодні та після початку повномасштабного вторгнення росії розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні.

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Так, з березня 2021 року та після повномасштабного вторгнення Росії до України Ренат Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер.

Метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави,

– зазначають у бюро.

Місцеперебування зрадника невідоме

Наразі силовики працюють над встановленням місцезнаходження Кузьміна, зокрема проведено понад 10 одночасних обшуків за місцями його можливого перебування.

Зазначають, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління ДБР.

Зверніть увагу! 22 лютого, напередодні повномасштабної війни, Кузьмін заявляв, що Росія швидко захопить Київ, буде створена нова держава, а західні області, відмовляться від вступу до нового союзу і вирушать у "самостійне плавання".

Коротко про "діяльність" Кузьміна

Антиукраїнська позиція у Кузьміна була завжди, навіть у той час, коли він був "при владі".

До слова, саме Кузьмін ініціював неправомірну кримінальну справу, яка позначає Революцію Гідності як "державний переворот". Тоді депутати просили відкрити проти Кузьміна кримінальне провадження.

Під час Революції Гідності Ренат Кузьмін втік з України. В часи президентства Віктора Януковича він був заступником генерального прокурора.

У 2014 році проти Кузьміна було відкрито кримінальне провадження через незаконне затримання Юрія Луценка у 2010 році. Однак це звинувачення зняли одразу ж після того, як у 2019 його обрали народним депутатом згідно зі списком ОПЗЖ.​

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