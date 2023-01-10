Об этом он сделал акцент во время вечернего обращения 10 января, передает 24 Канал. Так что можно поставить точку в этом вопросе: четырех предателей и коллаборантов уже никто не назовет гражданами Украины.

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СБУ продолжают свою работу

В обращении глава государства отметил, что он принял решение лишить гражданства Украины четырех человек:

Деркача Андрея Леонидовича,

Казака Тараса Романовича,

Кузьмина Рената Равелиевича,

Медведчука Виктора Владимирович.

Это стало возможным после изучения материалов, подготовленных СБУ, Государственной миграционной службой. Сам Владимир Зеленский действовал согласно Конституции Украины, не нарушая ни одну ее статью.

Если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а пришедшим в Украину убийцам, то и наши действия будут соответствующими. И это не последние подобные решения. Службы работают,

– подчеркнул Зеленский.