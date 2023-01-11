Об этом 24 Каналу рассказала народный депутат Украины Евгения Кравчук. Она убеждена, что если другие депутаты получат подозрения, то расследование будет происходить в соответствии с законом.

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10 января 2023 года Владимир Зеленский лишил украинского гражданства четырех народных депутатов Украины: Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. После подписания Указа Президента Украины, Верховная Рада должна внести соответствующее постановление.

Народная депутат Кравчук сообщила, что голосование в Верховной Раде за соответствующее решение пройдет в ближайшее время, возможно, уже на этой неделе.

Процесс не такой быстрый, как хотелось бы, но он единственный законный, подчеркнула депутат. В частности, время необходимо было для того, чтобы Служба безопасности Украины, миграционная и пограничная службы предоставили соответствующие доказательства.

Лишение мандатов

Кравчук отметила, что в Конституции Украины указаны условия, при которых народные депутаты могут лишиться мандатов. Утрата или отсутствие украинского гражданства является одним из конституционных условий.

Поэтому мы очень приветствуем Указ Президента, и у меня нет никаких сомнений, что Верховная Рада проголосует за лишение мандатов этих четырех депутатов, очевидно избравших для себя другую страну,

– добавила спикер.

Кравчук сообщила, что препятствовать голосованию однопартийцы депутатов не будут, ведь значительная часть партии ОПЗЖ после ее закрытия уехала из Украины.

Депутат отметила, что выезд на длительное время за границу тоже является основанием для лишения депутатского мандата. Народные избранники, которые уже год проживают за пределами Украины, должны понести ответственность. Или же они могут подать документы на беженство, иронически предположила Кравчук.

Кравчук о лишении гражданства депутатов: смотреть видео

Проверки в соответствии с законом

По словам депутата, Верховная Рада будет приветствовать, если правоохранительные органы будут выполнять свою работу и будут искать соответствующие факты для выдвижения подозрения другим депутатам, когда на то будут основания. Подобные действия должны происходить в правовом поле, ведь в июне 2022 года Украина официально стала кандидатом на членство в Евросоюзе.

А что является одним из признаков кандидатов в Евросоюз? Это то, что есть право и есть законы. Законы и Конституцию нужно уважать, в то же время заботиться о национальной безопасности и обороне,

– подчеркнула депутат.

Если есть малейшие сомнения и подозрения о сотрудничестве депутатов со страной-агрессоркой, эти подозрения должны выливаться в юридическую плоскость, отметила Кравчук.

Она вспомнила обсуждение закона о контрразведке, в котором есть пункт о негласных следственных действиях по отношению к народным депутатам. Однако некоторые народные депутаты с этим не согласны. Нардепка предполагает, что они могут чего-нибудь бояться.

За что депутатов лишили гражданства