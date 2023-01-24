Про це 24 Каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, російський пропагандист продемонстрував, що девіз "російського світу" – це "знищити та пишатись".

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Пропагандисти пишаються наслідками війни

Михайло Подоляк розповів, що психічно хворі люди не критичні до свого стану здоров'я, а тому пропагандисти саме так себе поводять й пишаються тим, що накоїли в Соледарі та інших українських містах.

Людина говорить, що це вони зробили й показує це демонстративно. Чому я кажу, що це абсолютно конкретний зафіксований психічний розлад? Тому що людина показує це світу й говорить: "дивіться, ми оце робимо й ми цим пишаємось. Тобто ми знищуємо цивілізацію, ми приходимо вбивати цивільне населення, ламати їхнє життя, знищувати їхні місця, знищувати їхні родинні оселі, а потім ми цим пишаємось. Оце ми такі круті, оце і є сутність "русского мира",

– сказав Подоляк.

За словами посадовця, "русский мир" – це не тільки концепція, коли росіяни прийшли когось зламали й сказали, що вони тепер будуть розмовляти тільки російською мовою, любити тільки Гєоргія Жукова чи спати з книжкою Федіра Достоєвського.

"Русский мир" – це "знищити й пишатись". "Знищити і пишатись" – це девіз "русского мира" і Соловйов просто це зафіксував,

– сказав радник голови Офісу Президента.

Україна "замосадить" злочинців

Михайло Подоляк також зазначив, що усі пропагандисти будуть відповідати за розпалювання війни на лаві підсудних спеціального трибуналу, в тому числі Сєргєй Мардан, який говорив, що з Дніпром та Києвом буде теж саме, що й з Маріуполем.

Чому війна правильно закінчиться? Тому що ми цього Мардана з таким чудесним прізвищем обов'язково маємо "замосадити". Тобто забрати й привезти. І нехай він розповідає, що він хоче робити з цивільним населенням будь-якої країни, перебуваючи на лаві підсудних в рамках спеціального трибуналу,

– сказав Подоляк.

Радник голови Офісу Президента переконаний, що світ буде підтримувати Україну й надалі, бо там бачать, що робить Росія, які вона має "цінності" й на що вона готова, а тому Україна зможе дістати всіх пропагандистів та посадити на лаву підсудних.

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Окрім цього, Подоляк повідомив, що відбувається фіксація абсолютно усіх кроків російських злочинців у війні, тому надалі ця інформація буде використана на трибуналі.

"Вся історія війни в діючих особах, конкретно на якому етапі хто що робив, який наказ віддавав, про що говорив і таке інше. Все фіксується в повному обсязі й все це буде використано, щоб довести конкретну річ – "умысел на совершение преступления". Я зараз пояснюю російською, щоб вони зрозуміли в рамках своєї кримінальної справи. Кожен з них", - підсумував Подоляк.

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