Представників ОПЗЖ підозрюють у держзраді. Про це повідомив військовий Юрій Гудименко. Він подавав запит у листопаді 2022 року, а тепер отримав від Офісу генпрокурора відповідний лист.

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Справу доручили слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань. Вони мають провести досудове розслідування. Відомості вже внесли до ЄРДР.

Щоправда, у пресслужбі Офісу генпрокурора в коментарі 24 каналу повідомили, що наразі такої інформації не мають. Тобто офіційно підтвердити повідомлення поки не можуть.

Депутати могли допомагати Росії

Втім, Гудименко оприлюднив витяг з ЄРДР, де вказано, що депутати ОПЗЖ допомагали Росії у проведенні підривної діяльності проти України. Вони висловлювати офіційну позицію держави-агресорки в умовах воєнного стану.



Витяг з ЄРДР / Фото з фейсбуку Юрія Гудименка



Справа проти депутатів ОПЗЖ / Фото з фейсбуку Юрія Гудименка

Зазначимо, стаття про "Державну зраду" передбачає покарання у вигляді ув'язнення від 12 до 15 років із конфіскацією майна або без неї. Однак за зраду в умовах воєнного стану загрожує позбавлення волі до 15 років або навіть довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.