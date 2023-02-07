По данным Службы безопасности Украины, компании женщины Медведчука перечисляли на росгвардию миллионные суммы. Также они финансировали так называемое российское МВД во временно оккупированном Крыму.

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Что известно о деятельности Марченко

Служба безопасности ликвидировала масштабную схему подпольного финансирования российских оккупационных группировок со стороны граждан Украины,

– говорится в сообщении.

По данным Службы безопасности Украины:

именно супруга Виктора Медведчука, подозреваемого в государственной измене, является конечным бенефициаром сети киевских компаний и предприятия в Ялте;

именно эти компании и предприятие переводили миллионные суммы на счета Росгвардии и так называемого МВД России во временно оккупированном Крыму.

Известно, что компании Марченко перечислили в Россию более 50 миллионов в гривневом эквиваленте . Эти деньги они передали оккупантами якобы за охрану недвижимости Медведчука на территории Крыма и в виде оплаты налогов и сборов.

Как реализовывали схему