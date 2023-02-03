OSINT-сообщество Molfar провело расследование деятельности группы ELDORADO / "Эльдорадо" в Украине и доказало факты ее сотрудничества с Россией. Группа компаний ELDORADO внесла свой вклад в уничтожение обороноспособности Украины. Об этом всем – читайте в расследовании.

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Связи "Эльдорадо" с Россией: более 3 миллионов долларов налогов в бюджет России

Оригинальный бренд "Эльдорадо" был открыт в России в 1994 году. В 1999 году по франшизе был открыт первый магазин "‎Эльдорадо" в Украине. В 2013 году компания заявила, что стала "на 100% украинской", но это не так, компания не стала такой и после 24 февраля 2022 года. Более того, "Эльдорадо" особенно и не скрывает этого. Какие же есть доказательства?

Совместные торговые марки

На сайте компании представлены товары марки Elenberg, которая с 1999 года является собственностью сети "Эльдорадо" в России.

С 2017 по 2022 год, согласно 52wmb, известно о 7200 таможенных накладных, в которых покупателем выступали юридические лица компании "Эльдорадо" ("Технополис" и "Топ Ассет"). Импортером техники, которая продается на сайте Eldorado, указано ООО "Топ Ассет", зарегистрированное в Киеве по адресу ТОЦ "Гулливер". ООО "Топ Ассет" получало поставки из России до января 2022 года, 34% от общего количества поставок, в частности, стиральные машины Elenberg в январе 2021 года получались из России. Машины той же модели на январь 2023 года продаются в магазине "Эльдорадо", среди этих накладных 66% – из России.

Товары, перевозимые по территории России с 2017 по 2022 год, указаны в таблице (полный список товаров), общая сумма товаров, перевезенных по территории России за этот период, составляет 12,47 миллиона долларов (за эти накладные, согласно расчетам, компания "Эльдорадо" должна была уплатить 2,494 миллиона долларов налогов в бюджет государства-агрессора).

При покупке товаров марки Elenberg через территорию России поставщиками указаны китайские компании с локацией "Россия". Общая стоимость закупленных товаров составляет 3,19 миллиона долларов (за эти накладные, согласно расчетам, компания "Эльдорадо" должна была уплатить 638 тысяч долларов налогов в бюджет России, то есть фактически на войну с Украиной).

Количество налогов, которые юрлица, связанные с "Эльдорадо", уплатили в бюджет России; перерасчет суммы уплаченных налогов на стоимость дронов-камикадзе, которыми Россия атакует Украину

В Украине зарегистрированы две ТМ под названием Elenberg: первая была зарегистрирована в 2003, заявителем выступало ОАО "ТИГ Эльдорадо", которое основано в России и закрыто в 2017, владельцем указано юрлицо в оффшоре – на Британских Виргинских островах – Lavish Ventures Limited, в 2020 году ТМ была продлена еще на 10 лет, вторая ТМ – в 2016, владельцем является то же юрлицо на тех же Британских Виргинских островах.

Производство самих товаров под этой ТМ, представленных в "Эльдорадо", происходит в других странах, в частности, в Китае и Южной Корее, согласно официальному сайту компании. Как указывает "БрендВики.ру ", агрегаты для бытовой техники Elenberg производятся в Китае, но собирают их на российских заводах "Радиоимпорт-Р" и "Телебалт". Например, на этикетке одного из товаров, представленного в интернет-магазине "Эльдорадо" – стиральной машины модели FS 5100W – указано, что производство китайское, а импортерами выступали ООО "Технополис 15" и ООО "Топ Ассет", что зарегистрировано по адресу ТОЦ "Гулливер" и принадлежит Ковинскому Андрею Павловичу, который также является владельцем ООО "Техэнерготрейд" и ООО "Технополис 12".

Российские и белорусские товары

На сайте eldorado.ua по состоянию на январь 2023 года предлагаются 360 товаров ТМ Redmond, которые производятся в Беларуси и России. В России также найдена ТМ Redmond, зарегистрированная в 2017–2018 годах

На сайте сети eldorado.ua по состоянию на январь 2023 года продаются товары производства. русских ТМ: Vinzer (1, 2), Vitesse (1, 2), Vitek (1, 2) – всего 682 позиции.

В сети eldorado.ua продаются услуги под собственной. маркой Hi-technic, в России продукция такой же ТМ является собственной маркой сети "Эльдорадо".

Обе компании продают услуги под брендом Hi-technic и обе утверждают, что это их собственный бренд. При этом у обеих компаний "Эльдорадо", российской и украинской, не возникает друг с другом конфликтов из-за нарушения прав на интеллектуальную собственность.

Сравнение логотипов под собственной маркой Hi-technic в России и Украине – логотипы идентичны

№1 в России

В октябре 2022 года, согласно расследованию РБК, среди товаров в магазине был размещен отопитель с надписью "№1 в России".

Октябрь 2022: "Эльдорадо" продает в Украине тепловентиляторы с отметкой "№1 в России" во время полномасштабной войны

Закупки в России

После 2014 года ООО "Диеса", через которую реализованы закупки, не перестало закупать товары из России: согласно 52wmb, в период 2012–2017 известно о 4500 фактах поставок на ООО "Диеса", из них 43.17% были сделаны с пересечением территории России.

Среди поставщиков с территории России: изготовитель бытовой техники из Словении Gorenje DD (19,3%), польский производитель кухонной бытовой техники Amica Wronki SA (15.1%), литовский производитель холодильников "Ао Снайге Ltd". (7,1%) и турецкий производитель Beko. Кроме того, 18,7% товара приходится на "Филиал Ооо Индезит Рус", для которого не указана локация.

С 2017 по 2022 год ELDORADO закупают товар через ООО "Технополис 15", известно о 7200 накладных, из которых 66% – из России.

Последние известные поставки из России, которые осуществила компания ELDORADO, согласно 52wmb, – 31 января 2022 года.

Под названием "ООО Диеса" найдено около 1000 поставок, 94% поставок с российских производств брендов "Индезит" и "Беко", 6% – от российских компаний ООО "ТД Технотрейд" и ООО "Галерея М". Все поставки производились в период с 2011 по 2015 год.

Также импортером на технике, которая продается на сайте Eldorado, указано ООО "Топ Ассет", что зарегистрировано в Киеве по адресу ТОЦ "Гулливер". ООО "Топ Ассет" получало поставки из России до января 2022 г., 34% от общего количества поставок, в частности, стиральные машины Elenberg в январе 2021 года получались из России. Машины той же модели на январь 2023 года продаются в магазине "Эльдорадо".

Вероятно, к группе Eldorado относится также юрлицо ООО "Технолоджикал трейд интернешнл", которое с 2019 по январь 2022 получило 498 поставок из России, от компании, зарегистрированной в Польше, – Amica Handel I Marketing Sp. Z.O.O.

Генеральный директор ООО "Технолоджикал трейд интернешнл" – Шульга Дмитрий Александрович, который также был директором в ООО "Технополис 15", входящего в группу Eldorado – также является директором и владельцем в юрлицах ООО "Техно импорт трейд" и ООО "Зетра ТК", специализирующихся на оптовой торговле бытовыми электротоварами.

Поддержка террористов

Согласно источнику, который трудно проверить (пост с закрытого телеграм-канала), карта магазинов "Эльдорадо" употребляла название "Луганская народная республика", а также "Луганск". По состоянию на 31 мая 2022 года карта не имела названий, указанных на русском языке, судя по архивной копии страницы. На январь 2023 карта недоступна.

Спешите успеть

На сайте Eldorado на январь 2023 года представлены морозильные камеры производства России, однако на странице каждого товара указано, что последний экземпляр, вероятно, распродают остатки со складов.

История успеха торговой марки Eldorado, с чего все начиналось?

Оригинальный бренд "Эльдорадо" был открыт в России в 1994 году. С самого начала бренд создавался как сеть супермаркетов электроники и бытовой техники. Через несколько лет после открытия к Eldorado пришли первый успех и хорошие выручки – владельцы сети сразу начали масштабирование бренда на другие страны. Так, в 1999 году по франшизе был открыт первый магазин "Эльдорадо" в Украине.

Владельцами сети в Украине были 2 человека:

основатель оригинальной российской сети "Эльдорадо" Игорь Яковлев (72%);

украинский олигарх и заять президента Кучмы Виктор Пинчук (28%).

2007 год стал выдающимся для развития "Эльдорадо" – компания запустила собственный интернет-магазин. Несомненный успех и стремительное развитие после открытия интернет-магазина уже через несколько лет позволили "Эльдорадо" поглотить три крупных сети товаров для дома и бытовой техники: "Домотехника", "АБВ" и "МегаМакс" – это произошло в 2009–2011 годах.

В 2013 году украинские активы сети были выкуплены Виктором Полищуком. С целью решить все юридические сложности новый владелец "Эльдорадо" объединил компанию со своей сетью "Технополис" – под брендом "Эльдорадо". В 2016 году логотип был изменен на ELDORADO.

Согласно публикации, на 2021 год общий штат ELDORADO составляет 5000 сотрудников, но ключевых сотрудников компании в Украине только 137, согласно LinkedIn.

Структура собственности компании ELDORADO в Украине, юридические аспекты

Юридическая структура собственности компании ELDORADO в Украине

Основными юрлицами в Украине является ООО Диеса (оператор сайта и мобильного приложения, iOS и Android ), а также ООО "Технополис-1 (указано на сайте). Действительными ТМ Eldorado в Украине также владеет "Диеса".

"Эльдорадо" принадлежит ООО "Диеса", а ООО "Диеса" в свою очередь – через кипрские Potnef Enterprises, Limelm Trading и Lavezzi Properties – принадлежит Rockshield Investments Limited, зарегистрированной на Сейшелах. Доказательства: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Rockshield Investments Limited (Сейшелы) связана также с Jadelight Group Limited, оффшором с BVI (Британские Виргинские Острова), который вхходит в перечень оффшоров, связанных с Украиной. Также найдены связи с юрлицами Rockshield Alliance и Rockshield Management: через эти компании вместе с бизнес-партнером по ТРЦ "Гулливер" Русланом Цыплаковым реализована схема владения юрлицами в UK – Metal Union UK LLP (с 2014 года неактивна). Ранее юрлица на Кипре принадлежали отдельным номиналам: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Итак, можем свидетельствовать о сложной цепочке отношений собственности компании Эльдорадо. И хвост этой цепи находится на оффшорах.

Это значит, что конечных бенефициаров установить невозможно: ими могут быть кто угодно. Такие схемы собственности используются именно с целью скрыть конечных бенефициаров. Также, в случае подачи судебных тяжб за нарушение законодательства, такие схемы собственности распределяют ответственность за нарушение закона среди всех неизвестных владельцев бизнеса – это выгодно для нечестных игроков, потому что усложняет процесс привлечения виновников к ответственности.

Закупки товаров компания ELDORADO производит через портал тендерных торгов Eldorado на базе Salesbook.

Социальные проекты компании Eldorado:

в 2019 были спонсором 27-го "Пробега под каштанами";

в 2020 году в партнерстве с Красным Крестом передали 100 комплектов бытовой техники украинским больницам;

в 2021 в партнерстве с Gelius передали хирургический инструмент для операций у новорожденных Института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова;

в 2022 были генеральным партнером Федерации киберспорта Украины;

в 2022 запустили благотворительную инициативу "Цеглинка для родинки" для помощи семьям, пострадавшим от войны России против Украины;

в январе 2023 передали первый модульный дом семье из Чернигова.

Также следует отметить, что от имени компании Eldorado в Украине реализовано определенное количество социальных проектов. Выглядят они красиво, согласны. Однако не дадим этим социальным инициативам ввести нас в заблуждение, продолжим расследование.

С какими российскими должностными лицами и компаниями связана торговая марка ELDORADO?

Напомним, что, согласно Forbes, действующим владельцем групп компаний "Эльдорадо" в Украине является Полищук Виктор Степанович – о нем мы будем подробно говорить в одной из следующих глав.

Первой важной для нашего расследования персоной является Гриб Юрий Васильевич. Он бенефициар в юрлицах, принадлежащих к группе Полищука, а именно: ООО "Технострой-1", ООО "Транс-логистик", ООО "Евробетон".

Господин Гриб владеет ГП "Общество Почитателей Природы Козелецкого Района", которое, согласно публикации, ранее принадлежало украинскому предпринимателю Виктору Медведчуку, куму действующего президента России Владимира Путина и государственному предателю.

По словам украинского правозащитника Павла Ризаненко, все компании, где находится Юрий Гриб среди владельцев – принадлежат Виктору Медведчуку. Также Ризаненко выразил мнение, что, вероятно, те компании, где Гриб является прямым бенефициаром – это бизнес Дмитрия Медведева в Украине через Медведчука и его "номинала", а также через родственницу супруги бывшего премьер-министра и экс-президента Российской Федерации Светланы Медведевой – Лилию Резвую.

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По данным СМИ, жена действующего владельца компании "Эльдорадо" – Лилия Резвая действительно является племянницей Светланы Медведевой, жены блогера и главной ястреба российской агрессии против Украины.

Также, согласно СМИ, в декабре 2013, во время Евромайдана, пресс-секретарь Виктора Полищука – Елена Березовская организовала поездку украинских детей в Россию. Эта поездка стала объектом для российской пропаганды. По словам Павла Ризаненко, поездку школьников из Броваров организовали супруги Полищук – Резвая через Березовскую, сама Резвая ездила с детьми и Березовской в Москву. Позже Березовская выехала в Москву и там возглавила антиукраинский сайт. Украина.ру деятельность которого направлена на дискредитацию украинской власти и антиукраинскую пропаганду.



Кому принадлежат связанные с Eldarado.ua торговые марки

Торговые марки, относящиеся к Eldorado.ua:

в Украине найдено 16 торговых марок, имеющих отношение к Eldorado.ua. Из них 14 принадлежат (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ) ООО "Диеса"; 2 ТМ зарегистрированы на (1, 2) ООО "МВМ", которая основана и ведет деятельность в России;

одна и та же ТМ имеет различные юрисдикции использования и зарегистрирована в 2004 году под номером 910317 для использования в России и СНГ, собственник – ООО "МВМ", а также под номером 910317A для использования исключительно в Украине и владеет ею ООО "Диеса" как правопреемник кипрской Solinor Investments Limited (закрыта с 2016);

в 2014 ООО "МВМ" зарегистрировала ТМ "Эльdораdо" под номером 1244742, в 2018 ООО "Диеса" зарегистрировала такую же ТМ "Эльdораdо" под номером 241440. Изображения отличаются только другим оттенком цвета фона.

Сравнение логотипов российского ТМ "Эльдорадо" и украинского ТМ "Эльдорадо": разница только в оттенках цветов

в 2014 году ООО "МВМ" зарегистрировало в России ТМ – сокращенный символ сети "Эльдорадо", в 2018 году ООО "Диеса" зарегистрировала такой же сокращенный символ как ТМ.

Сравнение "сокращенных" логотипов российской компании ELDORADO и украинской: разница только в цветовых оттенках

ООО "МВМ" владеет 15 ТМ в России, среди которых есть ТМ "Территория низких цен", зарегистрированная в 2004 году. ТМ "Территория низких цен" зарегистрирована в Украине ООО "Диеса" в 2017 году.

Владельцами ООО МВМ (ТМ "Эльдорадо") является ПАО "М.Видео" (69%), принадлежащее сыну подсанкционного российского миллиардера Микаила Гуцериева – Саиду Гуцериеву и 2 компаниям, которыми владеет ООО "МВМ" – ООО "БТ Холдинг" и МКООО "Бовесто".

Схема владения ТМ "Эльдорадо" в России

Согласно последнему списку аффилированных лиц, которое опубликовало ПАО "М.Видео" за первое полугодие 2022 года, владельцем 50% плюс 1 акция было кипрское юрлицо "Эрикария холдингс лимитед" (Ericaria Holdings Limited), а еще 10,4% принадлежали другому юрлицу на Кипре "Веридж инвестментс лимитед" (Weridge Investments Limited), которым является Саид Гуцериев. Однако, в апреле 2022 года Саид объявил намерение продать свою долю в "М.Видео" неназванным покупателям из России до конца 2022 года при условии того, что удастся получить соответствующие разрешения на продажу и оформить документы, с тех пор компания не публиковала отчетов об акционерах и новостей о новых владельцах не было.

На апрель 2022 года в СМИ сообщалось, что сеть "Эльдорадо" была объединена с сетью "М.Видео" путем продажи Микаилом Гуцериевым сети магазинов "Эльдорадо". Сетью "Эльдорадо" он владел через ФПГ "Сафмар" компании "М.Видео", принадлежавшей его сыну – Саиду Гуцериеву.

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В январе 2023 года Ericaria Holdings подали отчет о смене официального представителя на киприотку Anna Vyazovetskaya (21.03.1974) / Вязовецкая Анна Николаевна, которая в 1999 году работала на аудиторскую фирму KPMG в Москве. Анна имела русское гражданство, но сменила его на кипрское. Она же значилась директором другого акционера М.Видео в 2017 году – Lagranolia Holdings Limited и Woopaliar Holdings.

Других изменений в юрлице не происходило, акционером 36,8% является русский Safmar/Сафмар, другие акции не распределены. Вероятно, Гуцериев до сих пор не нашел покупателя своей доли в компании. "Сафмар" – многопрофильный холдинг, владевший активами, в частности, и в Украине: холдинг осуществлял поставки нефти в Украину.

Все сложно

Чтобы не запутаться в этих по-настоящему сложных отношениях собственности, предлагаем погрузиться в изучение аффилированных лиц еще немного подробнее – тогда все встанет на свои места и пазл будет завершен.

Кто такой Микаил Гуцериев

Гуцериев Микаил Сафарбекович (09.03.1958) – российский миллиардер, занимает 69 место среди самых богатых людей России, состояние оценивается в 1,3 миллиарда долларов, владелец финансово-промышленной группы "Сафмар". С лета 2021 года Микаил Гуцериев находится в санкционных списках ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии, Австралии, Украины, Новой Зеландии.

Кроме ПАО "РуссНефть" ,АО НК "Нефтиса", АО "Русский уголь", строительных компаний "А101" и ПАО "Моспромстрой и крупной международной логистической компании MLP, Гуцериев является владельцем компании М-Видео (ООО) "МВМ" и ПАО "М.Видео"), которая владеет сетью магазинов "Эльдорадо" в России и на оккупированных территориях Украины. Бенефициаром этого бизнеса был его сын Саид, который продал свою долю в бизнесе весной 2022 года, а именно свою часть в ПАО "М.Видео".

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В Украине активы Гуцериева – это логистические склады в поселке Чайки под Киевом, ООО МЛП – "Чайка", где до 2018 он был конечным бенефициаром через кипрскую Marsfield Limited. С 2018 года конечным бенефициарным владельцем стала киевлянка Кущ Виктория Витальевна (27.05.1984) через ту же Marsfield Limited. С декабря 2022 года бенефициарным владельцем указан гражданин Турции Доган Месут. Он же так же владел складскими комплексами в Борисполе до 2018 года. "МЛП-Борисполь", ООО "МЛП-Украина" и ООО "Титан-2006" – всюду конечным бенефициаром является Виктория Кущ, или Доган Месут через кипрские компании.

Виктория Кущ, известная также как российский композитор Виктория Кохана, автор песен на стихи Гуцериева. Сам Гуцериев является членом союза писателей государства-агрессора.

В 2022 году активы компаний были арестованы, но впоследствии Печерский суд снял арест, опираясь на то, что Виктория Кущ – гражданка Украины и имеет благодарности от ВСУ и ТрО о неоценимой помощи от нее, а также не была уведомлена о судебном заседании по аресту. По решению суда в декабре 2022 года, деятельность складов, принадлежащих "МЛП – Чайка" приостановлена, на январь 2023 года это последний доступный документ под названием компании.

Вероятно, логистические склады мог использовать Полищук с 2010 до 2013, пока не построил свои логистические склады, управляемые ООО "РЛЦ".

Публичный негатив, связанный с ELDORADO

Согласно публикации за 2014, Государственная налоговая служба (ГНС) возбудила дело против Eldorado по уклонению от уплаты налогов на сумму 100 миллионов гривен.

Согласно публикации за 2018, ГНС заподозрила сеть Eldorado в участии в страховом мошенничестве.

Согласно публикации, ООО "Технополис-1", входящее в группу Eldorado, в 2021–2022 году судилось с ГНС в отношении требования от ГНС к компании оплатить 700 миллионов гривен. "Технополис" подали обратный иск, который был частично удовлетворен судом, и в сентябре 2022 года суд отменил требования ГНС к "Технополис".

В 2020 году, согласно публикации, обвинялись в махинациях по ценам, когда на прилавках были указаны цены ниже, чем в чеках.

В 2018 году Eldorado были участниками расистского скандала, связанного с рекламой. Во время широкого освещения в СМИ скандала обвинялись в использовании ботов в соцсетях для улучшения репутации.

В 2013 году Eldorado были оштрафованы на 103,66 миллиона гривен Госинспекцией по защите прав потребителей.

Согласно публикации за 2013, 60% импортной бытовой техники – контрафакт.

Согласно СМИ за 2011 год, Полищука заподозрили в подкупе судей по делу о неуплате арендной платы в размере 41 миллиона гривен, из-за рейдерского захвата помещения площадью 5000 квадратных метра.

По данным Forbes, компании Полищука, в том числе Eldorado, с начала войны перестали обслуживать кредиты перед государственными банками ("Ощадбанк" и "Укрэксимбанк"), из-за чего могут потерять залог – здание БЦ Gulliver, товары в обороте и складские помещения.

Согласно отзывам, работники жалуются (1, 2, 3) на задержки и невыплату заработной платы, ненадлежащие условия труда, нехватку продукции на складах, навязывание для продажи вымышленных услуг, таких как подключение техники на месте или дополнительная гарантия (1, 2), а также на определенное количество не оплачиваемых обязательных часов труда.

Полищук и ООО "Диеса" – причастны к банкротству банка "Михайловский". Из-за ряда финансовых махинаций, которые привели к увеличению нагрузки на фонд гарантирования вкладов физлиц на 1b грн, 23 мая НБУ приняло решение о неплатежеспособности банка, основным владельцем которого на тот момент, через ООО "Экосипан", был Полищук (92,5%). При этом, по словам Полищука, он вышел из юрлица 19 мая, но по данным НБУ – не имел согласия на продажу банка.

Участие в уничтожении ГП "Радиопередающий центр"

Согласно информации СМИ (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), компания "Техэнерготрейд" Полищука и связанная с ним компания "Интер-профит" участвовала в незаконном уничтожении госпредприятия "Радиопередающий центр" (РПЦ) и отчуждении 96 гектаров государственной земли в 2013, которое было осуществлено при участии сына беглого экс-президента Виктора Януковича.

Согласно с данными СМИ, с 2014 года в юридическом отделе "Техэнерготрейд" Полищука работает Ольга Наливайченко, дочь Валентина Наливайченко, главы СБУ с 2014 по 2015. В этот период СБУ закрыла уголовное дело по отчуждению 94,67 гектара государственной земли Радиопередающего центра в Броварах. После увольнения Наливайченко дело возобновили, земли были арестованы. В 2017 году суд вернул общине Броваров земли РПЦ в размере 95 га, отчуждая их у новых владельцев.

На 2013 год оборудование и башни РПЦ были разрушены. РПЦ имел оборонное значение для Украины, поскольку на территории был установлен радиопередатчик РО-87 "Борей".

Радиопередатчик РВ-87 "Борей" – единственный в Украине длинноволновый передатчик (именно поэтому РПЦ имел мобилизационную задачу), радиус покрытия которого от Финляндии до Турции.

По убеждению экс-депутата от БПП Павла Ризаненко, фактически Полищук совершил преступление по разрушению обороноспособности страны, потому что в 2014 началось вторжение в Украину и с помощью "Борея" можно было вести трансляции на территории, которые были оккупированы, снос башни сделал это невозможным.

Что не так с Виктором Полищуком

Виктор Полищук является крупным бизнесменом времен Януковича, имеет множество связей с беглым президентом и его сыновьями. Владеет скандальными объектами, ставшими фигурантами многих судебных дел, и имуществом на очень солидную сумму денег.

Виктор Полищук родился в Кировоградской области. Согласно СМИ, окончил Киевский технологический институт пищевой промышленности им. Анастаса Микояна (сейчас – Национальный университет пищевых технологий) по специальности "теплоэнергетик". Второе высшее образование в том же заведении – "экономист". В 1990-х работал инженером в НДП "Энерготехнология".

Полищук Виктор Степанович (15.08.1976), действующий владелец "Эльдорадо" в Украине

В 2001 году Полищук основал "Техэнерготрейд", которая специализировалась на продаже бытовой техники. Позже вместе с женой Лилией Резвой строит коттеджный городок "Явир" под Киевом. В 2004 году "Техэнерготрейд" приобрела 70% акций сети розничной торговли бытовой техники "Технополис". В 2005 полностью выкупил "Технополис".

По данным СМИ, во времена президентства Януковича Полищук был неофициальным руководителем ("смотрящим") Киевской области.

Вместе с женой Лилией Резвойприобрел часть территории исторического Хотовского городища скифских времен, предварительно выведенного из перечня памятников археологии.

В 2013 приобрел "Eldorado" у зятя бывшего президента Украины Виктора Пинчука, которую объединили с "Технополисом". В том же году открыл (1, 2, 3, 4) в центре Киева торгово-офисный центр "Гулливер", который курирует его жена. ТОЦ "Гулливер" был выкуплен у Сергея Курченко, Рауфа Валиева и Сергея Веселова.

По информации из СМИ, ТОЦ "Гулливер" принадлежит оффшорным компаниям, владельцем одной из них является Руслан Цыплаков – партнер Януковича-младшего в гонках; а 40% принадлежит другим компаниям, владельцами которых являются Виктор Игнатенко – брат Лилии Резвой.

Полищук на 2016 год опровергал владение ТОЦ "Гулливер" и говорил, что его жена там просто работает. По информации СМИ, фактическим владельцем ТОЦ была семья Януковича, поскольку, по словами Павла Ризаненко, бизнесмены, которые хотели снять офис в "Гулливере", должны были говорить об этом с Антоном Клименко – братом Александра Клименко, министра доходов и сборов правительства Януковича. В 2017 руководство ТОЦ "Гулливер" отрицало связь с Полищуком, говорили, что единственным владельцем ТОЦ "Гулливер" является ООО "Три О".

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По данным СМИ, в 2014 году Полищук выкупил у действующего на тот момент президента Петра Порошенко киевское предприятие по производству оружия "Ленинская кузница".

В 2014 году Полищук владел банком "Михайловским", по данным СМИ, над поиском объектов для поглощения банком работала инвестиционная компания "Инвестиционный капитал Украина", которой владели партнеры, связанной с Порошенко банкира Валерии Гонтаревой. Согласно СМИ, сам Полищук купил банк у Руслана Цыплакова, связанного с Виктором Януковичем-младшим.

В 2015 году Полищук выкупил "Всеукраинский банк развития", который прежде принадлежал Александру Януковичу и Александру Стецюку.

Также Полищук владеет 3 логистическими комплексами в Киевской и Одесской областях общей площадью 260 000 квадратных метров. Он же является владельцем в юрлицах группы Eldorado, а именно: "Техэнерготрейд", ООО "Технополис-трейд", ООО "Технострой-1". А также является владельцем в юрлицах ООО "Транс-логистик", ООО "Евробетон", ООО "Бровары констракшн", АО "ЗНИКИФ "Адвайзер", и в ликвидированном ПАО "Банк Михайловский". Вероятно, является директором в юрлицах "СБД" и ОК СТ "Явор", и бывшим директором в ОСМД "Кислородмаш" и ликвидированном ОКЖК "Велесовое городище".

Семья Виктора Полищука

Лилия Резвая

Резвая Лилия Анатольевна (13.05.1978, ИНН:2862219144) – супруга Полищука, а также племянница Светланы Медведевой, супруги экс-президента России. По расследованию Павла Ризаненко, изучавшего деятельность Полищука с 2011, слухи о родственных связях с семьей Медведевых спровоцировал сам Полищук. Он говорил до 2014 года об этом открыто, а с 2014 года "почему-то" начал избегать прямого ответа, говоря, что "кто-то кому-то всегда родственник".

По словам Полищука, во время подготовки к запуску в 2013 году Лилия Резвая управляла бизнес-центром Gulliver, а также занималась его дизайном. Она же является совладелицей в ООО "Технострой-1" и АО ЗНИКИФ "Адвайзер".

У Лилии Резвой и Виктора Полищука есть сын Дмитрий (2007).

Активы семьи Полищук – Резвой

17 марта 2022 года на пункте пропуска "Могилев-Подольский – Отач" сотрудниками ГБР было задержано 2 автомобиля Rolls-Royce (Phantom 2019 года выпуска – АА0001РР и Cullinan 2021 года выпуска – АА0001НС) с, вероятно, поддельными документами, фактически находящимися в пользовании Полищука.

Авто зарегистрированы на ООО "КАРПЕ РЕНТАЛС", которая также владеет дополнительно 49 автомобилями и предлагает услуги по их аренде.

Разлого Из Украины пытались вывезти автомобили Rolls-Royce родственника экс-президента России Медведева

Еще один Rolls-Royce, задержанный в тот же день, зарегистрирован на гражданку России – трехлетнюю дочь криминального авторитета Андриана Родина (по прозвищу "Полузверь"), который был задержан в феврале 2019 и экстрадирован в Россию.

Согласно инсайду, Полищук владел Porsche Panamera 2011 (35 тысяч долларов) и Ferrari F12 Berlinetta 2013 (220 тысяч долларов).

Компания "‎Эльдорадо" тесно связана с агрессором

Компания "Эльдорадо" имеет связи с РФ. Это проявляется в закупках российских товаров через связанные юрлица для реализации на территории Украины, закупки товаров других стран через территорию России и другие подобные схемы взаимодействия с компаниями страны-агрессора. И это происходит во время полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Также пророссийская направленность проявляется в родстве Виктора Полищука и его жены Лилии Резвой: фамилии Медведчук, Янукович, Медведев и Путин совсем не чужды для этих двоих. Далее – в юридических связях: целый ряд лиц, являющихся совладельцами юрлиц Полищука, связаны с РФ.

На связи с Россией также указывают аналогичные торговые знаки, которые используют компании группы "Эльдорадо" в России и Украине. В любых условиях такое поведение должно быть расценено как воровство интеллектуальной собственности, что является поводом для судебных процессов и последующих штрафов-компенсаций. Однако в случае "Эльдорадо" ситуация иная: компании просто используют аналогичные торговые знаки и сокращения, но при этом не требуют друг от друга компенсаций за нарушение интеллектуальной собственности.

Еще один аргумент – уничтожение Полищуком объекта, который имел стратегическое значение для обороноспособности Украины. Это не считая покупки исторических украинских земель Хотовского городища скифских времен, предварительно выведенных из перечня памятников археологии. К "мягкому поражению" оборонного комплекса прилагается "мягкая оккупация" исторических украинских земель.

На этом моменте должен остаться только один вопрос: почему компания ELDORADO продолжает работу на украинском рынке?