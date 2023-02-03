OSINT-спільнота Molfar провела розслідування діяльності групи ELDORADO / "Ельдорадо" в Україні та довела факти її співпраці з Росією. Група компаній ELDORADO зробила власний вклад у знищення обороноздатності України. Про це все – читайте в розслідуванні.

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Зв'язки "Ельдорадо" з Росією: понад 3 мільйона доларів податків до бюджету Росії

Оригінальний бренд "Ельдорадо" був започаткований в Росії у 1994 році. У 1999 році за франшизою було відкрито перший магазин "‎Ельдорадо" в Україні. У 2013 році компанія заявила, що стала "на 100% українською", але це не так, компанія не стала такою й після 24 лютого 2022 року. Ба більше, "‎Ельдорадо" особливо і не приховує цього. Які ж є докази?

Спільні торгові марки

На сайті компанії представлені товари марки Elenberg, що з 1999 є власністю мережі "Ельдорадо" у Росії.

З 2017 по 2022, згідно з 52wmb, відомо про 7200 митних накладних, в яких покупцем виступали юридичні особи компанії "Ельдорадо" ("Технополіс" і "Топ Ассет"). Імпортером техніки, що продається на сайті Eldorado, вказане ТОВ "Топ Ассет", що зареєстроване в Києві за адресою ТОЦ "Гулівер". ТОВ "Топ Ассет" отримувало постачання з Росії до січня 2022, 34% від загальної кількості постачань, зокрема пральні машини Elenberg в січні 2021 отримувались з Росії. Машини тієї ж моделі на січень 2023 продаються у магазині "Ельдорадо", серед цих накладних 66% – з Росії.

Товари, які перевозились територією Росії з 2017 по 2022, вказані в таблиці (повний список товарів), загальна сума товарів, перевезених територією Росії за цей період, складає 12,47 мільйона доларів (за ці накладні, згідно з розрахунком, компанія "Ельдорадо" мала сплатити 2,494 мільйона доларів податків до бюджету держави-агресора).

При закупівлі товарів марки Elenberg через територію Росії постачальниками вказані китайські компанії з локацією "Росія". Загальна вартість закуплених товарів складає 3,19 мільйона доларів (за ці накладні, згідно з розрахунком, компанія "Ельдорадо" мала сплатити 638 тисяч доларів податків до бюджету Росії, тобто – фактично на війну з Україною ).

Кількість податків, які юрособи, пов'язані з "Ельдорадо", сплатили до бюджету Росії; перерахунок суми сплачених податків на вартість дронів-камікадзе, якими Росія атакує Україну

В Україні зареєстровані дві ТМ з назвою Elenberg: перша була зареєстрована у 2003, заявником виступало ВАТ "ТІГ Ельдорадо", яке засновано у Росії та закрите у 2017, власником вказана юрособа в офшорі – на Британських Віргінських островах – Lavish Ventures Limited, у 2020 ТМ була продовжена ще на 10 років, друга ТМ – у 2016, власником є та ж сама юрособа на тих самих Британських Віргінських островах.

Виробництво самих товарів під цією ТМ, які представлені в "Ельдорадо", відбувається в інших країнах, зокрема у Китаї та Південній Кореї, згідно з офіційним сайтом компанії. Як вказує "БрендВики.ру", агрегати для побутової техніки Elenberg виготовляються в Китаї, але збирають їх на російських заводах "Радиоимпорт-Р" і "Телебалт". Наприклад, на етикетці одного з товарів, представленого в інтернет-магазині "Ельдорадо" – пральної машини моделі FS 5100W – зазначено, що виробництво китайське, а імпортерами виступали ТОВ "Технополіс 15" і ТОВ "Топ Ассет", що зареєстроване за адресою ТОЦ "Гулівер" та належить Ковінському Андрію Павловичу, що також є власником ТОВ "Техенерготрейд" і ТОВ "Технополіс 12".

Російські та білоруські товари

На сайті eldorado.ua станом на січень 2023 пропонуються 360 товарів ТМ Redmond, що виробляються у Білорусі та Росії. У Росії також знайдена ТМ Redmond, зареєстрована у 2017–2018 роках

На сайті мережі eldorado.ua станом на січень 2023 продаються товари виробництва російських ТМ: Vinzer (1, 2), Vitesse (1, 2), Vitek (1, 2) – усього 682 позиції.

У мережі eldorado.ua продаються послуги під власною маркою Hi-technic, у Росії продукція такої ж ТМ є власною маркою мережі "Ельдорадо".

Обидві компанії продають послуги під брендом Hi-technic, і обидві стверджують, що це їх власний бренд. При цьому в обох компаній "Ельдорадо", російської та української, не виникає одне з одним конфліктів через порушення прав на інтелектуальну власність.

Порівняння логотипів під власною маркою Hi-technic у Росії та в Україні – логотипи ідентичні

№1 в Росії

У жовтні 2022, згідно з розслідуванням РБК, серед товарів у магазині був розміщений обігрівач з написом "№1 в Росії".

Жовтень 2022 року: "Ельдорадо" продають в Україні тепловентилятори з позначкою "№1 в Росії" під час повномасштабної війни

Закупівлі в Росії

Після 2014 року ТОВ "Дієса", через яку реалізовані закупівлі, не перестало закуповувати товари з Росії: згідно з 52wmb, в період 2012 – 2017 відомо про 4500 фактив постачань на ТОВ "Дієса", з них 43.17% були зроблені з перетином території Росії.

Серед постачальників з території Росії: виробник побутової техніки зі Словенії Gorenje D.D (19,3%), польський виробник кухонної побутової техніки Amica Wronki S.A. (15.1%), литовський виробник холодильників "Ао Снайге Ltd". (7,1%) та турецький виробник Beko. Крім того, 18,7% товару приходиться на "Филиал Ооо Индезит Рус", для якого не вказана локація.

З 2017 по 2022 ELDORADO закуповують товар через ТОВ "Технополіс 15", відомо про 7200 накладних, з яких 66% – з Росії.

Останні відомі постачання з Росії, які здійснила компанія ELDORADO, згідно 52wmb, – 31 січня 2022 року.

Під назвою "ООО Диеса" знайдено майже 1000 постачань, 94% постачань з російських виробництв брендів "Індезіт" і "Беко", 6% – від російських компаній ООО "ТД Технотрейд" та ООО "Галерея М". Всі постачання робились в період з 2011 до 2015.

Також імпортером на техніці, що продається на сайті Eldorado, вказаний ТОВ "Топ Ассет", що зареєстроване в Києві за адресою ТОЦ "Гулівер". ТОВ "Топ Ассет" отримувало постачання з Росії до січня 2022, 34% від загальної кількості постачань, зокрема, пральні машини Elenberg в січні 2021 отримувались з Росії. Машини тієї ж моделі на січень 2023 продаються у магазині "Ельдорадо".

Ймовірно, до групи Eldorado належить також юрособа ТОВ "Технолоджікал трейд інтернешнл", яка з 2019 по січень 2022 отримала 498 постачань з Росії, від компанії, зареєстрованої у Польщі, – Amica Handel I Marketing Sp. Z O.O.

Генеральний директор ТОВ "Технолоджікал трейд інтернешнл" – Шульга Дмитро Олександрович, який також був директором у ТОВ "Технополіс 15", що входить до групи Eldorado – також, є директором та власником у юрособах ТОВ "Техно імпорт трейд" та ТОВ "Зетра ТК", що спеціалізуються на гуртовій торгівлі побутовими електротоварами.

Підтримка терористів

Згідно з джерелом, яке важко перевірити (пост із закритого телеграм-каналу), мапа магазинів "Ельдорадо" вживала назву "Луганская народная республика", а також "Луганск". Станом на 31 травня 2022 карта не мала назв, вказаних російською мовою, судячи з архівної копії сторінки. На січень 2023 року карта недоступна.

Поспішайте встигнути

На сайті Eldorado на січень 2023 представлені морозильні камери виробництва Росії, проте на сторінці кожного товару вказано, що це останній екземпляр, імовірно, розпродають залишки зі складів.

Історія успіху торгової марки Eldorado, з чого все починалося?

Оригінальний бренд "Ельдорадо" був започаткований у Росії в 1994 році. З самого початку бренд створювався як мережа супермаркетів електроніки та побутової техніки. Через декілька років після відкриття до Eldorado прийшли перший успіх та гарні виторги – власники мережі одразу почали масштабування бренду на інші країни. Так, у 1999 році за франшизою було відкрито перший магазин "Ельдорадо" в Україні.

Власниками мережі в Україні були 2 людини:

засновник оригінальної російської мережі "Ельдорадо" Ігор Яковлєв (72%);

український олігарх і заять президента Кучми Віктор Пінчук (28%).

2007 рік став визначним для розвитку "‎Ельдорадо" – компанія запустила власний інтернет-магазин. Безсумнівний успіх та стрімкий розвиток після відкриття інтернет-магазину вже за кілька років дозволили "‎Ельдорадо" поглинути три великих мережі товарів для дому та побутової техніки: "Домотехніка", "АБВ" та "МегаМакс" – сталося це у 2009–2011 роках.

У 2013 році українські активи мережі були викуплені Віктором Поліщуком. З метою вирішити усі юридичні складнощі, новий власник "Ельдорадо" об'єднав компанію зі своєю мережею "Технополіс" – під брендом "Ельдорадо". У 2016 логотип був змінений на ELDORADO.

Згідно з публікацією, на 2021 рік загальний штат ELDORADO складає 5000 співробітників, але ключових співробітників компанії в Україні лише 137, згідно з LinkedIn.

Структура власності компанії ELDORADO в Україні, юридичні аспекти

Юридична структура власності компанії ELDORADO в Україні

Основними юрособами в Україні є ТОВ "Дієса" (оператор сайту та мобільного додатку, iOS та Android), а також ТОВ "Технополіс-1" (вказано на сайті). Дійсними ТМ Eldorado в Україні також володіє "Дієса".

"Ельдорадо" належить ТОВ "Дієса", а ТОВ "Дієса" своєю чергою – через кіпрські Potnef Enterprises, Limelm Trading та Lavezzi Properties – належить Rockshield Investments Limited, зареєстрованій на Сейшелах. Докази: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Rockshield Investments Limited (Сейшели) зв’язана також з Jadelight Group Limited, офшором з BVI (Британські Віргінські Острови), який належить до переліку офшорів, пов'язаних з Україною. Також знайдені зв'язки із юрособами Rockshield Alliance та Rockshield Management: через ці компанії разом з бізнес-партнером по ТРЦ"Гулівер" Русланом Циплаковим реалізована схема володіння юрособами в UK – Metal Union UK LLP (з 2014 неактивна). Раніше юрособи на Кіпрі належали окремим номіналам: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Отже, можемо свідчити про складний ланцюг відносин власності компанії Ельдорадо. І хвіст цього ланцюга знаходиться на офшорах.

Це означає, що кінцевих бенефіціарів встановити неможливо: ними можуть бути хто завгодно. Такі схеми власності використовуються саме з метою приховати кінцевих бенефіціарів. Також, у разі подання судових позовів за порушення законодавства, такі схеми власності розподіляють відповідальність за порушення закону серед всіх невідомих власників бізнесу – це вигідно для нечесних гравців, тому що ускладнює процес притягнення винуватців до відповідальності.

Закупівлі товарів компанія ELDORADO проводить через портал тендерних торгів Eldorado на базі Salesbook.

Соціальні проєкти компанії Eldorado:

у 2019 були спонсором 27-го "Пробігу під каштанами";

у 2020 у партнерстві з Червоним Хрестом передали 100 комплектів побутової техніки українським лікарням;

у 2021 у партнерстві з Gelius передали хірургічний інструмент для операцій у новонароджених Інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова;

у 2022 були генеральним партнером Федерації кіберспорту України;

у 2022 запустили благодійну ініціативу "Цеглинка для родинки" для допомоги сім'ям постраждалим від війни Росії проти України;

в січні 2023 передали перший модульний будинок сім'ї з Чернігова.

Також треба відзначити, що від імені компанії Eldorado в Україні реалізована певна кількість соціальних проєктів. Виглядають вони гарно, згодні. Проте не дамо цим соціальним ініціативам ввести нас в оману, продовжимо розслідування.

З якими російськими посадовцями та компаніями пов'язана торгова марка ELDORADO?

Нагадаємо, що, згідно Forbes, чинним власником груп компаній "Ельдорадо" в Україні є Поліщук Віктор Степанович – про нього ми будемо детально говорити в одному з наступних розділів.

Першою важливою для нашого розслідування персоною є Гриб Юрій Васильович. Він бенефіціар у юрособах, які належать до групи Поліщука, а саме: ТОВ "Технобуд-1", ТОВ "Транс-логістик", ТОВ "Євробетон".

Пан Гриб володіє ДП "Товариство Шанувальників Природи Козелецького Району", яке, згідно з публікацією, раніше належало українському підприємцю Віктору Медведчуку, куму чинного президента Росії Володимира Путіна та державному зраднику.

За словами українського правозахисника Павла Різаненка, всі компанії, де є Юрій Гриб серед власників – належать Віктору Медведчуку. Також Різаненко висловив думку, що, ймовірно, ті компанії, де Гриб є прямим бенефіціаром – це бізнес Дмітрія Медвєдєва в Україні через Медведчука та його "номінала", а також через родичку дружини колишнього прем'єр-міністра та експрезидента Російської Федерації Світлани Медвєдєвої – Лілію Різву.

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За даними ЗМІ, дружина чинного власника компанії "Ельдорадо" – Лілія Різва дійсно є племінницею Світлани Медведєвої, дружини блогера і головного яструба російської агресії проти України.

Також згідно ЗМІ, у грудні 2013, під час Євромайдану, прессекретар Віктора Поліщука – Олена Березовська організувала поїздку українських дітей до Росії. Поїздка ця стала об'єктом для російської пропаганди. За словами Павла Різаненка, поїздку школярів з Броварів організувало подружжя Поліщук – Різва через Березовську, сама Різва їздила з дітьми та Березовською до Москви. Пізніше Березовська виїхала до Москви й там очолила антиукраїнський сайт "Украина.ру", діяльність якого направлена на дискредитацію української влади та антиукраїнську пропаганду.



Кому належать пов'язані з Eldarado.ua торгові марки

Торговельні марки, пов’язані з Eldorado.ua:

в Україні знайдено 16 торговельних марок, що мають відношення до Eldorado.ua. З них 14 належать (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) ТОВ "Дієса"; 2 ТМ зареєстровані на (1, 2) ООО "МВМ", що заснована та провадить діяльність у Росії;

одна і та сама ТМ має різні юрисдикції використання і зареєстрована у 2004 під номером 910317 для використання у рф та СНД, власник – ООО "МВМ", а також під номером 910317A для використання виключно в Україні та володіє нею ТОВ "Дієса" як правонаступник кіпрської Solinor Investments Limited (закрита з 2016);

у 2014 ООО “МВМ” зареєструвала ТМ "Эльdораd"” під номером 1244742, у 2018 ТОВ "Дієса" зареєструвала таку саму ТМ "Эльdораdо" під номером 241440. Зображення відрізняються тільки іншим відтінком фонового кольору.

Порівняння логотипів російської ТМ "Эльдорадо" та української ТМ "Ельдорадо": різниця лише у відтінках кольорів

у 2014 ООО "МВМ" зареєструвало у Росії ТМ – скорочений символ мережі "Ельдорадо", у 2018 ТОВ "Дієса" зареєструвала такий самий скорочений символ як ТМ.

Порівняння "скорочених" логотипів російської компанії ELDORADO та української: різниця лише у відтінках кольорів

ООО "МВМ" володіє 15 ТМ у Росії, серед яких є ТМ "Территория низких цен", зареєстрована у 2004. Аналогічна ТМ "Територія низьких цін" зареєстрована в Україні ТОВ "Дієса" у 2017.

Власниками ООО "МВМ" (ТМ "Ельдорадо") є ПАО "М.Відео" (69%), що належить сину підсанкційного російського мільярдера Мікаіла Гуцерієва – Саіду Гуцерієву та 2 компаніям, якими володіє ООО "МВМ" – ООО "БТ Холдінг" та МКООО "Бовесто".

Схема володіння ТМ "Ельдорадо" в Росії

Згідно з останнім списком афільованих осіб, яке опублікувало ПАО "М.Відео" за перше півріччя 2022, власником 50% плюс 1 акція була кіпрська юрособа "Ерікарія холдінгс лімітед" (Ericaria Holdings Limited), а ще 10,4% належали іншій юрособі на Кіпрі "Верідж інвестментс лімітед" (Weridge Investments Limited), якою є Саід Гуцерієв. Проте, у квітні 2022 Саід оголосив намір продати свою долю у "М.Відео" неназваним покупцям з Росії до кінця 2022 за умови того, що вдасться отримати відповідні дозволи на продаж та оформити документи, з того часу компанія не публікувала звітів про акціонерів та новин про нових власників не було.

На квітень 2022 в ЗМІ повідомлялося, що мережа "Ельдорадо" була об’єднана з мережею "М.Відео" шляхом продажу Мікаілом Гуцерієвим мережі магазинів "Ельдорадо". Мережею "Ельдорадо" він володів через ФПГ "Сафмар" компанії "М.Відео", що належала його сину – Саіду Гуцерієву.

Важливо БЕБ арештувало активи логістичного центру, що належить росіянам

В січні 2023 Ericaria Holdings подали звіт про зміну офіційного представника на кіпріотку Anna Vyazovetskaya (21.03.1974) / Вязовецкая Анна Николаевна, що в 1999 році працювала на аудиторську фірму KPMG в Москві. Анна мала російське громадянство, але змінила його на кіпрське. Вона ж значилась директоркою іншого акціонера М.Відео у 2017 році – Lagranolia Holdings Limited та Woopaliar Holdings.

Інших змін в юрособі не відбувалось, акціонером 36,8% є російська Safmar / Сафмар, інші акції не розподілені. Ймовірно, Гуцерієв досі не знайшов покупця на свою долю в компанії. "Сафмар" – багатопрофільний холдинг, який володів активами, зокрема, й в Україні: холдинг здійснював постачання нафти в Україну.

Все складно

Щоб не заплутатись в цих по-справжньому складних відносинах власності, пропонуємо зануритись у вивчення афілійованих осіб ще трохи детальніше – тоді все стане на свої місця, і пазл буде завершено.

Хто такий Мікаіл Гуцерієв

Гуцерієв Мікаіл Сафарбекович (09.03.1958) – російський мільярдер, займає 69 місце серед найбагатших людей Росії, статок оцінюється в 1,3 мільярда доларів, власник фінансово-промислової групи "Сафмар". З літа 2021 року Мікаіл Гуцерієв є в санкційних переліках ЄС, Великої Британії, Канади, Швейцарії, Австралії, України, Нової Зеландії.

Окрім ПАТ "РуссНефть", АО НК "Нефтіса", АТ "Русский уголь", будівельних компаній "А101" і ПАТ "Моспромстрой" і великої міжнародної логістичної компанії MLP, Гуцерієв є власником компанії "М-Відео" (ООО "МВМ" і ПАО "М.Відео"), яка володіє мережею магазинів "Ельдорадо" в Росії і на окупованих територіях України. Бенефіціаром цього бізнесу був його син Саід, який продав свою долю в бізнесі навесні 2022, а саме свою частину в ПАО "М.Відео".

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В Україні активи Гуцерієва – це логістичні склади в селищі Чайки під Києвом, ТОВ "МЛП – Чайка”, де до 2018 він був кінцевим бенефіціаром через кіпрську Marsfield Limited. З 2018 кінцевим бенефіціарним власником стала киянка Кущ Вікторія Віталіївна (27.05.1984) через ту ж Marsfield Limited. З грудня 2022 бенефіціарним власником вказаний громадянин Туреччини Доган Месут. Він же так само володів складськими комплексами в Борисполі до 2018 ТОВ "МЛП-Бориспіль", ТОВ "МЛП-Україна" та ТОВ "Титан-2006" – усюди кінцевим бенефіціаром є Вікторія Кущ, або Доган Месут через кіпрські компанії.

Вікторія Кущ відома також як російська композиторка Вікторія Кохана, автор пісень на вірші Гуцерієва. Сам Гуцерієв є членом союза письменників держави-агресора.

У 2022 активи компаній були заарештовані, але згодом Печерський суд зняв арешт, спираючись на те, що Вікторія Кущ – громадянка України та має подяки від ЗСУ та ТрО про неоціненну допомогу від неї, а також не була повідомлена про судове засідання щодо арешту. За рішенням суду у грудні 2022, діяльність складів, які належать "МЛП – Чайка" зупинено, на січень 2023 це останній доступний документ за назвою компанії.

Ймовірно, логістичні склади міг використовувати Поліщук з 2010 до 2013, поки не побудував свої логістичні склади, які управляються ТОВ "РЛЦ".

Публічний негатив, пов’язаний з ELDORADO

Згідно з публікацією за 2014, Державна податкова служба (ДПС) порушила справу проти Eldorado щодо ухилення від сплати податків на суму 100 мільйонів гривень.

Згідно з публікацією за 2018, ДПС запідозрила мережу Eldorado в участі у страховому шахрайстві.

Згідно з публікацією, ТОВ "Технополіс-1", що входить до групи Eldorado, у 2021–2022 роках судилось з ДПС щодо вимоги від ДПС до компанії сплатити 700 мільйонів гривень. "Технополіс" подали зворотний позов, який був частково задоволений судом, та у вересні 2022 суд скасував вимоги ДПС до "Технополіс".

У 2020 році, згідно з публікацією, звинувачувались у махінаціях з цінами, коли на прилавках були вказані ціни нижче, ніж у чеках.

У 2018 Eldorado були учасниками расистського скандалу, пов'язаного з рекламою. Під час широкого висвітлення у ЗМІ скандалу звинувачувалися у використанні ботів у соцмережах для покращення репутації.

У 2013 Eldorado були оштрафовані на 103,66 мільйона гривень Держінспекцією з питань захисту прав споживачів.

Згідно з публікацією за 2013, 60% імпортної побутової техніки – контрафакт.

Згідно ЗМІ за 2011 рік, Поліщука запідозрили в підкупі суддів у справі щодо несплати орендної плати в розмірі 41 мільйон гривень, через рейдерське захоплення приміщення площею 5000 квадратних метри.

За даними Forbes, компанії Поліщука, в тому числі Eldorado, з початку війни перестали обслуговувати кредити перед державними банками ("Ощадбанк" та "Укрексімбанк"), через що можуть втратити застави – будівлю БЦ Gulliver, товари в обороті та складські приміщення.

Згідно з відгуками, працівники скаржаться (1, 2, 3) на затримки та невиплату заробітної платні, неналежні умови праці, нестачу продукції на складах, нав'язування для продажу вигаданих послуг, як-от підключення техніки на місці чи додаткова гарантія (1, 2), а також на певну кількість обов’язкових годин праці, які не оплачуються.

Поліщук і ТОВ "Дієса" – причетні до банкрутства банка "Михайлівський". Через ряд фінансових махінацій, які призвели до збільшення навантаження на фонд гарантування вкладів фізосіб на 1b грн, 23 травня НБУ прийняло рішення щодо неплатоспроможності банку, основним власником якого на той момент, через ТОВ "Екосіпан", був Поліщук (92,5%). При цьому, за словами Поліщука, він вийшов з юрособи 19 травня, але за даними НБУ – не мав згоди на продаж банку.

Участь у знищенні ДП "Радіопередавальний центр"

Згідно з інформацією ЗМІ (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), компанія "Техенерготрейд" Поліщука та пов'язана з ним" компанія Інтер-профіт" брала участь у незаконному знищенні держпідприємства "Радіопередавальний центр" (РПЦ) та відчуженні 96 гектарів державної землі у 2013, яке було здійснено при участі сина біглого експрезидента України Віктора Януковича.

Згідно з даними ЗМІ, з 2014 року у юридичному відділі "Техенерготрейд" Поліщука працює Ольга Наливайченко, донька Валентина Наливайченка, голови СБУ з 2014 по 2015. У цей період СБУ закрила кримінальну справу щодо відчуження 94,67 гектара державної землі Радіопередавального центру у Броварах. Після звільнення Наливайченка справу поновили, землі були заарештовані. У 2017 суд повернув громаді Броварів землі РПЦ в розмірі 95 га, відчуживши їх у нових власників.

На 2013 обладнання і вежі РПЦ були зруйновані. РПЦ мав оборонне значення для України, оскільки на території був встановлений радіопередавач РВ-87 "Борей".

Радіопередавач РВ-87 "Борей" – єдиний в Україні довгохвильовий передавач (саме тому РПЦ мав мобілізаційне завдання), радіус покриття якого від Фінляндії до Туреччини.

На переконання ексдепутата від БПП Павла Різаненка, фактично Поліщук вчинив злочин з руйнування обороноздатності країни, бо у 2014 почалось вторгнення в Україну і за допомогою "Борея" можна було вести трансляції на території, які були окуповані, знесення вежі унеможливило це.

Що не так з Віктором Поліщуком

Віктор Поліщук є великим бізнесменом часів Януковича, має безліч зв'язків із президентом-втікачем та його синами. Володіє скандальними об'єктами, які стали фігурантами багатьох судових справ, та майном на дуже солідну суму грошей.

Віктор Поліщук народився у Кіровоградській області. Згідно зі ЗМІ, закінчив Київський технологічний інститут харчової промисловості ім. Анастаса Мікояна (зараз – Національний університет харчових технологій) за фахом "теплоенергетик". Друга вища освіта у тому ж закладі – "економіст". У 1990-х працював інженером у НДП "Енерготехнологія".

Поліщук Віктор Степанович (15.08.1976), чинний власник "Ельдорадо" в Україні

У 2001 Поліщук заснував "Техенерготрейд", яка спеціалізувалась на продажі побутової техніки. Пізніше разом з дружиною Лілією Різвою будує котеджне містечко "Явір" під Києвом. У 2004 "Техенерготрейд" придбала 70% акцій мережі роздрібної торгівлі побутової техніки "Технополіс". У 2005 повністю викупив "Технополіс".

За даними ЗМІ, у часи президентства Януковича, Поліщук був неофіційним керівником ("смотрящім") Київської області.

Разом з дружиною Лілією Різвою придбав частину території історичного Хотівського городища скіфських часів, яку попередньо вивели з переліку пам'яток археології.

У 2013 придбав "Eldorado" у зятя колишнього президента України Віктора Пінчука, яку об'єднали з "Технополісом". У тому ж році відкрив (1, 2, 3, 4) у центрі Києва торгівельно-офісний центр "Гулівер", який курує його дружина. ТОЦ "Гулівер" був викуплений у Сергія Курченка, Рауфа Валієва та Сергія Веселова.

За інформацією із ЗМІ, ТОЦ "Гулівер" належить офшорним компаніям, власником однієї з них є Руслан Циплаков – партнер Януковича-молодшого у гонках; а 40% належить іншим компаніям, власниками яких є Віктор Ігнатенко – брат Лілії Різвої.

Поліщук на 2016 спростовував володіння ТОЦ "Гулівер" і казав, що його дружина там просто працює. За інформацією ЗМІ, фактичним власником ТОЦ була сім’я Януковича, оскільки, за словами Павла Різаненка, бізнесмени, що хотіли винайняти офіс в "Гулівері", мали говорити про це з Антоном Клименком – братом Олександра Клименка, міністра доходів і зборів уряду Януковича. У 2017 керівництво ТОЦ "Гулівер" заперечувало зв'язок з Поліщуком, натомість казали що єдиним власником ТОЦ "Гулівер" є ТОВ "Три О".

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За даними ЗМІ, у 2014 році Поліщук викупив у чинного на той момент президента Петра Порошенка київське підприємство з виробництва зброї "Ленінська кузня".

У 2014 році Поліщук володів банком "Михайлівським", за даними ЗМІ, над пошуком об'єктів для поглинання банком працювала інвестиційна компанія "Інвестиційний капітал Україна", якою володіли партнери, пов'язаної з Порошенком банкірки Валерії Гонтаревої. Згідно зі ЗМІ, сам Поліщук купив банк у Руслана Циплакова, пов'язаного з Віктором Януковичем-молодшим.

У 2015 Поліщук викупив "Всеукраїнський банк розвитку", який до того належав Олександру Януковичу та Олександру Стецюку.

Також Поліщук є власником 3 логістичних комплексів у Київській та Одеській областях загальною площею 260 000 квадратних метрів. Він же є власником у юрособах групи Eldorado, а саме: ТОВ "Техенерготрейд", ТОВ "Технополіс-трейд", ТОВ "Технобуд-1". А також є власником у юрособах ТОВ "Транс-логістик", ТОВ "Євробетон", ТОВ "Бровари констракшн", АТ "ЗНВКІФ "Адвайзер", та у ліквідованому ПАТ "Банк Михайлівський". Ймовірно, є директором у юрособах СБД та ОК "СТ "Явір", та минулим директором в ОСББ "Кислородмаш" і ліквідованому ОКЖК "Велесове городище".

Сім'я Віктора Поліщука

Лілія Різва

Різва Лілія Анатоліївна (13.05.1978, ІПН:2862219144) – дружина Поліщука, а також племінниця Світлани Медведєвої, дружини експрезидента Росії. За розслідуванням Павла Різаненка, що вивчав діяльність Поліщука з 2011, чутки про родинні зв'язки Різвої з родиною Мєдвєдєвих спровокував сам Поліщук. Він казав до 2014 про це відкрито, а з 2014 "чомусь" почав уникати прямої відповіді, кажучи, що "хтось комусь завжди родич".

За словами Поліщука, під час підготовки до запуску у 2013 році, Лілія Різва керувала бізнес-центром Gulliver, а також займалась його дизайном. Вона ж є співвласницею у ТОВ "Технобуд-1" та АТ "ЗНВКІФ "Адвайзер".

Лілія Різва та Віктор Поліщук мають сина Дмитра (2007).

Активи родини Поліщук – Різва

17 березня 2022 на пункті пропуску "Могилів-Подільський – Отач" співробітниками ДБР було затримано 2 автомобілі Rolls-Royce (Phantom 2019 року випуску – АА0001РР та Cullinan 2021 року випуску – АА0001НС) з, ймовірно, підробленими документами, які фактично перебувають у користуванні Поліщука.

Авто зареєстровані на ТОВ "КАРПЕ РЕНТАЛС", яка також володіє додатково 49 автівками та пропонує послуги з їх оренди.

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Ще один Rolls-Royce, затриманий того ж дня, зареєстрований на громадянку Росії – трирічну доньку кримінального авторитета Андріана Родіна (на прізвисько "Полузвір"), якого було затримано в лютому 2019 та екстрадовано до Росії.

Згідно з інсайдом, Поліщук володів Porsche Panamera 2011 (35 тисяч доларів) та Ferrari F12 Berlinetta 2013 (220 тисяч доларів).

Компанія "‎Ельдорадо" міцно пов'язана з агресором

Компанія "Ельдорадо" має зв'язки з РФ. Це проявляється в закупівлях російських товарів через пов'язані юрособи для реалізації на території України, закупівлі товарів інших країн через територію росії та інші подібні схеми взаємодії з компаніями країни-агресорки. І це відбувається під час повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Також проросійська направленість проявляється у родинних зв'язках Віктора Поліщука та його дружини Лілії Різви: прізвища Медведчук, Янукович, Медвєдєв та Путін геть не чужі для цих двох. Далі – у юридичних зв'язках: цілий ряд осіб, які є співвласниками юросіб Поліщука, пов'язані з РФ.

На зв’язки з Росією також вказують аналогічні торгові знаки, що використовують компанії групи "Ельдорадо" в Росії та Україні. За будь-яких умов така поведінка має бути розціненою як крадіжка інтелектуальної власності, що є приводом для судових процесів та подальших штрафів-компенсацій. Проте у випадку "Ельдорадо" ситуація інша: компанії просто використовують аналогічні торгові знаки та скорочення, але при цьому не вимагають одне від одного компенсацій за порушення інтелектуальної власності.

Ще один аргумент – знищення Поліщуком об'єкта, що мав стратегічне значення для обороноздатності України. Це окрім купівлі історичних українських земель Хотівського городища скіфських часів, які попередньо вивели зі складу пам'яток археології. До "лагідного ураження" оборонного комплексу додається "лагідна окупація" історичних українських земель.

На цьому моменті має залишитися тільки одне питання: чому компанія ELDORADO досі продовжує роботу на українському ринку?