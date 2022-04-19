Про це повідомили на сайті уряду Канади. Вони опублікували документ з переліком імен підсанкційних осіб.
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До списку потрапила голова Центрального банку Ельвіра Набіулліна. Також там є такі бізнесмени:
- Петро Авен;
- Михайло Фрідман;
- Михайло Гуцерієв;
- Герман Хан;
- Олег Бойко.
Підтримка Канади
Міністр міжнародного розвитку Канади Харджит Саджан заявив, що Канада планує розгорнути у Європі військовий госпіталь для українців. Наразі вирішують, де саме його розташувати.
Крім цього, за словами Саджана, у Європі є представництво Канади, яке працює над гуманітарною допомогою для України.
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