Про це повідомили на сайті уряду Канади. Вони опублікували документ з переліком імен підсанкційних осіб.

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До списку потрапила голова Центрального банку Ельвіра Набіулліна. Також там є такі бізнесмени:

Петро Авен;

Михайло Фрідман;

Михайло Гуцерієв;

Герман Хан;

Олег Бойко.

Підтримка Канади

Міністр міжнародного розвитку Канади Харджит Саджан заявив, що Канада планує розгорнути у Європі військовий госпіталь для українців. Наразі вирішують, де саме його розташувати.

Крім цього, за словами Саджана, у Європі є представництво Канади, яке працює над гуманітарною допомогою для України.

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