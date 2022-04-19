Об этом сообщили на сайте правительства Канады. Они опубликовали документ с перечнем имен подсанкционных лиц.

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В список попала глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. Также там есть такие бизнесмены:

Петр Авен;

Михаил Фридман;

Михаил Гуцериев;

Герман Хан;

Олег Бойко.

Поддержка Канады

Министр международного развития Канады Харджит Саджан заявил, что Канада планирует развернуть в Европе военный госпиталь для украинцев. Пока решают, где именно его расположить.

Кроме этого, по словам Саджана, в Европе есть представительство Канады, работающее над гуманитарной помощью для Украины.

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