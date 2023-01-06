Логістичний холдинг ухилявся від податків
Власником логістичного холдингу являються громадяни Росії через кіпрську офшорну компанію.
Читайте також Майже половину – за добу 24 лютого: скільки грошей втратили найбагатші росіяни у 2022 році
Відтак вони за попередньою змовою зі службовими особами товариства, починаючи з 2021 року, завищували податковий кредит з податку на додану вартість під час проведення фінансово-господарських операцій з декількома суб'єктами господарської діяльності.
Активи росіян заарештовані
У межах досудового розслідування, заарештовано корпоративні права зазначеного товариства. Також шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном – 9 одиниць транспортних засобів та 13 об'єктів нерухомості (будівлі, земельні ділянки тощо), які зареєстровані за ним.