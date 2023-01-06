Логістичний холдинг ухилявся від податків

Власником логістичного холдингу являються громадяни Росії через кіпрську офшорну компанію.

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Відтак вони за попередньою змовою зі службовими особами товариства, починаючи з 2021 року, завищували податковий кредит з податку на додану вартість під час проведення фінансово-господарських операцій з декількома суб'єктами господарської діяльності.

Зверніть увагу! Порушення вимог Податкового кодексу України призвели до фактичного ненадходження до державного бюджету понад 18,3 мільйона гривень.

Активи росіян заарештовані

У межах досудового розслідування, заарештовано корпоративні права зазначеного товариства. Також шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном – 9 одиниць транспортних засобів та 13 об'єктів нерухомості (будівлі, земельні ділянки тощо), які зареєстровані за ним.

Важливо! Орієнтовна загальна вартість товарно-матеріальних цінностей, на які накладено арешт, складає близько 700 мільйона гривень.