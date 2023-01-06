Логистический холдинг уклонялся от налогов

Владельцем логистического холдинга являются граждане России через кипрскую оффшорную компанию.

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Следовательно, они по предварительному сговору со должностными лицами общества, начиная с 2021 года, завышали налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость во время проведения финансово-хозяйственных операций с несколькими субъектами хозяйственной деятельности.

Обратите внимание! Нарушения требований Налогового кодекса Украины привели к фактическому непоступлению в государственный бюджет более 18,3 миллионов гривен.

Активы россиян арестованы

В рамках досудебного расследования арестованы корпоративные права указанного общества. Также путем запрещения отчуждения, распоряжения и пользования имуществом – 9 единиц транспортных средств и 13 объектов недвижимости (здания, земельные участки и т.п.), зарегистрированные за ним.

Важно! Примерная общая стоимость товарно-материальных ценностей, на которые наложен арест, составляет около 700 миллионов гривен.