Державне бюро розслідувань 18 березня повідомило, що транспортні засоби перевозили на підставі підроблених документів та без жодних законних підстав. Правоохоронці провели слідчі дії й забрали свідоцтва про реєстрацію автомобілів для перевірки.

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"Призначать відповідні експертизи. За результатами ухвалять рішення стосовно осіб, які можуть бути причетні до підроблення та організації спроби вивезення автомобілів за кордон", – повідомили у ДБР.

Приблизна вартість транспортних засобів становить понад 50 мільйонів гривень. Наразі тривають слідчі дії.

Хто саме власник

Журналіст Ян Доброносов зазначив, що 2 автомобілі Rolls-Royce належать родичу Дмитра Медведєва. Він має бізнес у Києві.

Цей родич – власник київського ТРЦ "Гулівер", магазинів "Ельдорадо" та "Технополіс" Віктор Поліщук,

– написав журналіст.

Він додав, що третій автомобіль, за попередньою інформацією, зареєстрований на 3-річну доньку кримінального авторитета Андріана Родіна.