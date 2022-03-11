Загалом закон стосується майна російської держави, майна юридичних осіб, які є кінцевими бенефіціарами, прямими чи опосередкованими. Про це в ефірі 24 каналу розповів член комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

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Майно Росії ідентифікують

"Якщо юридичні особи Росії через офшори, напряму мають якісь частки в наших підприємствах – то щодо цього також діє відповідний правовий режим", – сказав Федір Веніславський.

Крім того, є ініціативи поширити дію цього закону і на фізичних осіб, резидентів Росії, повідомив нардеп. Але наразі закон стосується лише російської держави та її юридичних осіб.

Механізм вилучення цих активів передбачений законом. Насамперед необхідно, щоб відбулась інвентаризація відповідного майна по державних реєстрах.

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Що є у власності росіян в Україні

У власності юридичних осіб Росії, за словами Веніславського, є низка українських обленерго, облгазів тощо. Це без глибокого аналізу.

В Україні наразі російських активів, державних і юридичних осіб – мільярди доларів, на які буде накладено стягнення,

– сказав Федір Веніславський.

Після того, як майно інвентаризують та ідентифікують, буде подання Кабміну до Ради нацбезпеки та оборони, вона ухвалить рішення, яке введе у дію указ Президента України.

"Також обговорюється ініціатива, на рівні парламентського комітету, щоб поширити дію цього закону на тих осіб, які беззаперечно займаються колабораціонізмом. Але це наступний крок", – повідомив член комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

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