В целом закон касается имущества российского государства, имущества юридических лиц, которые являются конечными бенефициарами, прямыми или опосредованными. Об этом в эфире 24 канала рассказал член комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

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Имущество России идентифицируют

"Если юридические лица России через офшоры, напрямую имеют какие-то доли в наших предприятиях – то относительно этого также действует соответствующий правовой режим", – сказал Федор Вениславский.

Кроме того, есть инициативы распространить действие этого закона и на физических лиц, резидентов России, сообщил нардеп. Но сейчас закон касается только российского государства и его юридических лиц.

Механизм изъятия этих активов предусмотрен законом. Прежде всего необходимо, чтобы состоялась инвентаризация соответствующего имущества по государственным реестрам.

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Что есть в собственности россиян в Украине

В собственности юридических лиц России, по словам Вениславского, есть ряд украинских облэнерго, облгазов и тому подобное. Это без глубокого анализа.

В Украине сейчас российских активов, государственных и юридических лиц – миллиарды долларов, на которые будут наложены взыскания,

– сказал Федор Вениславский.

После того как имущество инвентаризируют и идентифицируют, будет представление Кабмина в Совет нацбезопасности и обороны, он примет решение, которое введет в действие указ Президента Украины.

"Также обсуждается инициатива, на уровне парламентского комитета, чтобы распространить действие этого закона на тех лиц, которые беспрекословно занимаются коллаборационизмом. Но это следующий шаг", – сообщил член комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

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