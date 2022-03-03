Речь идет о "Законе об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов" (№7122).

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Законопроект определяет принципы, основания и правовой режим принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов.

Что предусматривает законопроект о национализации российского имущества в Украине:

Принудительное изъятие имущества русской Федерации и ее резидентов будет осуществляться по мотивам публичной и военной необходимости.

Никакой компенсации стоимости имущества страны-агрессора не будет.

Решение о конфискации имущества страны-оккупанта будет принимать СНБО, а вводить в действие указ Президента Украины. Проект такого решения будет вноситься Кабмином.

Проект решения о конфискации российского имущества должен содержать:

– перечень объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов, подлежащих принудительному изъятию;

– идентификацию (местонахождение, регистрацию и т.п.) этих объектов;

– наименование лиц, объекты права собственности которых подлежат принудительному изъятию;

– сроки проведения принудительного изъятия каждого объекта.

Не позднее 6 месяцев после отмены или завершения военного положения в Украине Указ Президента Украины об изъятии российского имущества должен быть одобрен Верховной Раде путем принятия соответствующего закона.