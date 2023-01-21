В своем телеграмм-канале Медведев решил выдать свою реакцию на якобы заявления руководителя Европейской дипломатии Жозепа Борреля, сообщает 24 Канал. Однако, очевидно, с историей у бывшего российского президента уж очень плохо.

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Что там наговорил Медведев

Если верить изданиям, распространяющим следующую информацию, то Жозеп Боррель, общаясь в Мадриде с журналистами, заявил, что "Россия является страной, привыкшей бороться до конца" и в этом контексте упомянул нападение Наполеона на Российскую империю в 1812 году и немецко-советскую войну с 1941 по 1945 годы. Дипломат отметил, что необходимо оказывать все большую поддержку Украине, ведь думать о том, что Россия уже нечем воевать – ошибочно. Интересно, что это заявление наиболее активно распространяют российские или пророссийские СМИ. То есть правдивость этого заявления сомнительна.

Дмитрий Медведев снова решил взять в руки телефон и выдать несуразное заявление. По его словам, именно Россия вроде бы победила Наполеона и Гитлера, а украинцы за Западный мир – наследники двух вышеупомянутых лиц. Поэтому заместитель председателя российского Совбеза говорит о новой "отечественной войне", в которой якобы Россия непременно победит.

Российская империя и наполеоновские войны: что забыл Медведев

В 1812 году Наполеон Бонапарт, тогдашний император мощнейшей в Европе империи, решил начать военную кампанию против Российской империи. В первую очередь стоит отметить, что это событие все помнят из-за пожара в Москве, который почти полностью его уничтожил. Россияне привыкли заявлять, что именно Наполеон и его войска сожгли российскую столицу, однако ввиду тактики выжженной земли, которую использовала Российская империя, историки склоняются к тому, что сами же россияне подожгли Москву.

И главное, что забыл Медведев – участие украинцев в войне против Наполеона. Большинство территории Украины тогда было в составе Российской империи, так что немало украинцев воевали против французского войска. В частности, всем известен писатель и драматург Иван Котляревский. То есть украинцы отнюдь не потомки Наполеона, как себе надумал приспешник Путина.

Вторая мировая война и СССР

Говоря о Второй мировой войне Дмитрий Медведев, как и большинство россиян, банально забывает период с 1939 по 1941 годы. Для них этого периода нет. В России предпочли бы забыть о пакте Молотова – Риббентропа, согласно которому Гитлер и Сталин поделили Восточную Европу; вторжение советских войск в Польшу, на которую уже напала Германия, общий военный парад немецких и советских войск в Бресте и т.д.

Для России существует только война, которая началась в 1941 году с нападения Гитлера на СССР. Однако в Москве сильно переоценивают собственные заслуги в этой войне, ведь тогда против немецкой армии воевали люди со всего СССР, а Украина и Беларусь больше всего пострадали от боевых действий. В частности, тогда погиб каждый пятый украинец, то есть от 5 до 8 миллионов человек или более 40% общих человеческих потерь СССР в войне. Поэтому, когда Медведев говорит о "победах России", не стоит забывать, какой вклад внесли украинцы в этих войнах, хотя сейчас в России нас пытаются выставить "потомками" Наполеона и Гитлера.