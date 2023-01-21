Вокруг Москвы развернули комплексы С-300. К отработке задач привлекли более 150 военнослужащих, более 30 единиц вооружения, военной и специальной техники. Об этом сообщают официальные российские СМИ.
В России состоялись учения противовоздушной обороны над Москвой. В Кремле опасаются, что столицу страны-террористки может атаковать "условный противник".
Вокруг Москвы развернули комплексы С-300. К отработке задач привлекли более 150 военнослужащих, более 30 единиц вооружения, военной и специальной техники. Об этом сообщают официальные российские СМИ.