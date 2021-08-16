Экс-министр доходов и сборов мог зарабатывать при Януковиче схемами с налогами на добавленную стоимость. В этом его и обвинили после Революции Достоинства и бегства в Россию.

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Делами Клименко занимались Аваков, Луценко и Матиос

Миллиарды украденных гривен, сотни купленных объектов недвижимости и бизнесов – для легализации. Уезжая в Россию, Клименко чувствовал себя, судя по всему, неплохо.

Он записывал видеоролики, создал отдаленно политическую партию, активно вел соцсети. Украинские правоохранители днем и ночью собирали доказательства его виновности и краж.

По крайней мере, они создавали такое впечатление. Делами Клименко занимались и экс-министр Арсен Аваков, и экс-генпрокурор Юрий Луценко. Но больше всего дело комментировал экс-главный военный прокурор Анатолий Матиос.



Аваков занимался делами Клименко / Фото пресс-службы МВД Украины

Главный военный прокурор постоянно хвастался об успехах в расследовании дела Клименко. По его словам, виновность Клименко – 100-процентная.

Имущество Клименко арестовали

В 2017 году все имущество Клименко, до которого могли дотянуться, действительно арестовали и передали в управление недавно созданное АРМИ – агентство, которое должно было управлять возвращенными государству активами.

Это сделали для того, чтобы монетизировать преступные активы и как-то отбить нанесенный государству ущерб. Имущество Клименко – а это прежде всего уйма квартир – должно было уйти под аренду.

"За все время управления активами Клименко это принесло в бюджет примерно 25 миллионов гривен. Это довольно хорошие показатели. Это был один из основных наших владельцев, чьими активами мы оперировали успешно", – отметил заместитель председателя АРМА Владимир Павленко.

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Клименко, согласно преступлениям, преступник и вор. Все имущество должно быть не просто арестовано, а конфисковано в интересах государства. Звучало это оптимистично.

Сам Клименко выглядел как-то очень расслабленно. Несмотря на всю громкость вокруг него, он продолжал клепать ролики, его медиаактив продолжал работать, так же как и его менеджеры.

Сотрудничество с Чепижко

Одна из них – Оксана Чепижко, очень близкое и доверенное лицо. Она работала в бизнесах Клименко, по сути "менеджерила" его активы до их ареста.



Чепижко и Клименко / Фото Bihus.Info

В 2019 году Печерский суд довольно неожиданно снял аресты с нескольких земельных участков и недостроенного дворца, которые были в собственности компании Клименко.

Арест сняли, имущество очень быстро "перекочевало" в частные руки. Руки очень близки к так называемому "смотрящему за Киевом" от Офиса Президента Владимира Зеленского Дениса Комарницкого.

Чуть позже журналистам попали в руки документы, которые свидетельствовали, что сам Комарницкий договаривался с Чепижко о выводе из-под ареста этих активов. Первый должен был заплатить за имущество 2,5 миллиона долларов, вторая – решить вопрос с судом.

Так государство потеряло первые миллионы. Но большая часть имущества все же еще находилась в АРМА. Так называемые "квартиры Клименко", например, успешно передавали в аренду, за них государству "капали деньги", все было в порядке до весны 2021 года.

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Тогда Антикорсуд констатировал, что доказательства виновности экс-министра – отсутствуют. Прокурор закрыл производство по части подозрений фигурантам дела Клименко, с ним же во главе, потому что сроки расследования завершились.

Адвокаты мгновенно схватились за это и принесли аресты активов. Так из-под ареста освободили тысячу вагонов Клименко – тех самых, которые Матиос торжественно передавал Укрзализныце, потому что они "установили принадлежащей семье Клименко и аффилированных лиц имущество, установлен механизм легализации этих денег с налоговых площадок".



Антикорсуд заявил, что доказательства виновности Клименко отсутствуют / Фото LIGA.net

Вагоны вернулись компании "Юнисон Групп" – структуре Клименко, которой, к слову, ранее руководила Чепижко. Вернулись и охотничьи угодья с тиграми. Теперь они снова в руках ООО "Голдвейн". Это тоже структура Клименко.

То же самое касается и 20 автомобилей охранной фирмы с орбиты Клименко. Их тоже вернули "клименковцам". Примерно 400 квадратных метров площади в торговом центре "Гулливер", где 3 года назад проводили обыски вместе со спецназом тоже вернули. Вернули очень много квартир в дорогих жилых комплексах:

River Stone;

"Новопечерские липки";

"Бриллиант".

Все вернули, несмотря на то, что АРМА эти квартиры сдавала в аренду и там жили люди. Например, Павел – житель "квартиры Клименко". Он арендовал жилье официально – у АРМЫ.

"Клименковцы" требовали у Павла заплатить за проживание в квартире, хотя он имел актуальный контракт с АРМА на месяц вперед.

"Я на законных условиях проживаю последний месяц, у меня он оплачен. Мне сказали: либо платите нам за этот месяц, либо мы вас вносим в базу людей, сбежавших из квартиры. Будем ломать вам замки в квартиру, найдем вас, будем выселять", – поделился Павел.

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"Киев сити апартаментс" – это тоже давняя "клименковская" фирма. В ней же, через еще одну контору присутствует Чепижко. Именно ей вернулись все дорогие квартиры.

Кому передают квартиры

Машиноместо в элитных новопечерских липках, которое стоит как среднестатистическая квартира в Киеве, переписали на Екатерину Назимко. Ее называют главным бухгалтером братьев Клименко.

Квартиру на Глыбочицкой переписали на Алексея Круподера. Это соучредитель общественной организации "Восстановление Донбасса", которая приближена к экс-министру Клименко.

Еще одна квартира для Армине Хачатрян – это автор ютуб-канала "Клименко Тайм". Редакционный директор Клименковского медиахолдинга "Вести" Клименко Иляна получила еще одну квартиру – на 77 квадратных метрах. Все у одного нотариуса, все почти в одно время, все – подчиненные Клименко или же просто подставные фунты.

Миргородская не сплюсовала сроки

Прокурор Наталья Миргородская взяла несколько производств по Клименко – эпизодов же много и производство было по каждому – и объединила их в одно. Но в каждом из производств была своя крайняя дата для окончания расследования.

Обычно, когда производство объединяют, то сроки тоже сплюсовывают. Ведь работа масштабнее, времени надо больше. Но Миргородская этого не сделала – не сплюсовала сроки. Это произошло, когда дело еще было у военной прокуратуры. Далее ее отдали НАБУ и САП.

И что случилось? Дело передали, но часть доказательств, собранных в отношении Клименко, оказалась собранной уже после истечения сроков, ведь они закончились. Это означало, что доказательства перестали быть доказательствами для суда. Может быть сразу несколько объяснений, но все они очень грустные:

первое – это результат абсолютной некомпетентности;

второе – дело Клименко слили, продали и второй раз "намахали" государство.

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Сама Миргородская в военной прокуратуре больше не работает, но это не наказание. Просто Миргородская теперь заместитель руководителя Обуховской прокуратуры. Вон сменила место работы. Говорить с расследователями женщина ожидаемо не захотела.